Murió querido conductor de TV tras luchar contra el cáncer y su esposa lo despidió con un mensaje desgarrador

El mundo de la industria del entretenimiento y la prensa está de luto con la muerte de uno de los conductores más queridos de Estados Unidos: Mark Spain. Su esposa compartió la triste noticia y publicó un desgarrador mensaje que dejó un vacío.

¿De qué murió Mark Spain?

Mark Spain fue un presentador de noticias de televisión muy querido en el WSET de Lynchburg, Virginia. Hace tan solo 3 semanas había compartido su diagnóstico de cáncer de páncreas, la enfermedad que finalmente lo mató.

“Nuestra familia, junto con la ciudad de Lynchburg, perdió a un hombre de esperanza, alguien que ama a su ciudad y defiende la igualdad, tratando a los demás con respeto y amabilidad”, escribió Lynita, ahora viuda de Mark.

La esposa de Mark Spain se despidió con un desgarrador mensaje. (Facebook Mark Spain)

Detalló que su esposo era “un padre, un hermano, un amigo y una luz positiva en la comunidad”, así como “su primer amor verdadero”.

“Trajo tanta alegría, compasión, amor y fortaleza a nuestras vidas, y su ausencia será profundamente sentida por todos los que lo conocimos”.

Así fueron los últimos momentos de vida de Mark Spain

La familia de Mark Spain, de 64 años, estuvo a su lado durante este difícil momento , y a pesar de que el diagnóstico era negativo, él nunca tuvo miedo, dijo su esposa. “Nos conforta saber que ya no sufre; no fue fácil verlo luchar por su vida y luchar contra esta enfermedad, pero él no estaba solo, y nosotros tampoco”.

Mark Spain murió a los 64 años. (Facebook Mark Spain)

¿Quién fue Mark Spain?

Mark trabajó desde muy joven como repartidor de periódicos, y desde entonces se enamoró de la prensa. Según Deadline, inspirado por esta carrera, estudió Comunicaciones en la Universidad Estatal de Cleveland, y tras varios años de experiencia, finalmente se unió a la emisora de Florida, WSET.

Gracias a su notable desempeño, Spain recibió varios premios, incluyendo al de Mejor Presentador por la Asociación de Prensa de Virginia, en 2018 y 2019, consecutivamente.

Que en paz descanse.