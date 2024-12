Famoso presentador sufrió un angustiante momento cercano a la muerte por una picadura: ‘Marqué al 911’

Si son padres o suelen tener a personas vulnerables a su cargo, entenderán que perder la conciencia y el control del cuerpo mientras otra persona está bajo su vigilancia no debe ser nada agradable y, sea lo que pase, la angustia se puede redoblar. Un famoso presentador vivió un momento angustiante.

Algo similar le pasó a uno de los actores y presentadores más queridos en México. Se trata del conductor de ‘Hoy Día’, Carlos Calderón, que, en medio del tiempo que pasaba con su hijo en el parque, sintió que todo el mundo se desvanecía y lo primero que atinó a hacer fue dejar asegurado a su pequeño hijo, León, en el auto.

Así contó Carlos Calderón su odisea ‘de película’

Desde la camilla del hospital y ya recuperado, el actor y presentador compartió con sus seguidores el momento angustiante que vivió. ‘¡No saben lo que me pasó hoy! De película de terror’, escribió en su cuenta de Instagram Carlitos Calderón.

‘Llevé a mi hijo al parque y estábamos jugando, ya para irnos, y de repente sentí que me estaban picando unas hormigas. Me quité las hormigas y sentí los piquetes bien bravos. Me paré y llegué al carro, puse a León en el asiento y, cuando me senté, se me aceleró el corazón. Me toqué en la yugular para ver qué había y estaba bombeando a todo’, comenzó la narración del presentador.

Carlos Calderón agregó que intentó calmar la respiración para ver si bajaban un poco esos síntomas, pero no ocurrió nada. Según expresó el presentador, comenzó a ver cómo la visión se le iba cerrando, como si viera solo por un ‘hoyito’, seguido de un dolor de cabeza muy fuerte, temblores y náuseas.

Presentador Carlos Calderon Instagram

Una llamada al 911 de la que no sabe nada

En medio de la emergencia, Calderón contó que intentó llamar a su esposa, Vanesa Lyon, pero no le respondió. Probó con el 911, le respondieron, pero ya no podía hablar. ‘Yo ya no veía, sentía que se me iba la respiración y estuve muy nervioso por León, tratando de guardar la calma’, comentó el presentador.

La situación se puso más intensa cuando el presentador intentó dar aviso a una familia que estaba cerca de él y a un niño, pero no tuvo respuestas. ‘Un niño me estaba viendo, pero creo que no me salía la voz. Él no entendió que llamara a su mamá y me desvanecí unos segundos, y al volver, ya la llamada del 911 no estaba’.

Finalmente, Carlos Calderón pudo hablar con su esposa, conducir hasta su casa —algo que reconoció que no debió haber hecho—, pero, tras llegar, pidió la ayuda de un vecino y, con el apoyo de Vanesa Lyon, logró recibir atención médica en el hospital.

‘Aún tengo temblorina, me siento muy débil y me duele todo el cuerpo, como cuando te da una fiebre. Muy extraño’, afirmó Carlos Calderón. Tanto su hijo León como él se encuentran bien.