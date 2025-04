Un famoso actor de telenovelas empezó a trabajar en la calle y reveló la verdad detrás de su desesperada decisión

Carlos Bonavides dio mucho de qué hablar en julio de 2024, cuando trascendieron las primeras versiones respecto a su faceta como artista callejero. Pese a que en un principio el actor prefirió hacer caso omiso de los señalamientos por esta acción, finalmente rompió el silencio y detalló cómo tomó esta decisión, así como qué tan bien le fue económicamente hablando.

Carlos Bonavides aclaró cómo está su situación tras tener que trabajar en la calle

Durante una reciente charla para “Venga la Alegría”, Carlos Bonavides reaccionó a las críticas que recibió cuando se divulgó que presuntamente estaba pidiendo dinero en la calle. Sobre este tema, el protagonista de “El premio mayor” explicó que en realidad era un trabajo, el cual consistía en ofrecer videos personalizados a los transeúntes del Centro Histórico, una actividad que se le ocurrió mientras visitaba la iglesia del lugar y con el fin de poder generar mayores ingresos ahora que no ha tenido tantos papeles en televisión.

“Yo estaba haciendo videos en la calle de Madero, porque me iba muy bien. Me va muy bien. El trabajar en la calle, porque millones de gentes trabajan en la calle, y no es nada vergonzoso”, apuntó el artista de 84 años, que en el pasado admitió que parte del dinero que ganó en sus mejores épocas lo malgastó en vicios.

Carlos Bonavides negó que se avergüence de vender videos y ya no estar en los foros

Finalmente, el recordado intérprete de “Huicho Domínguez” aseguró que no se siente apenado por haber tenido que ofertar su talento en la calle, pues considera que su valor como profesional no vale menos por no aparecer en la pantalla.

“Yo puedo trabajar en Bellas Artes o en la calle y no por eso dejo de ser actor, ni dejo de tener la altura de actor que tengo. Ya a mi edad las falsas modestias no sirven, y puedo decir que soy un gran actor”, sentenció Carlos Bonavides, lanzando otro llamado a los productores para que le den una oportunidad.