¡Un adiós definitivo! Una querida actriz se despidió así de los escenarios tras 70 años de carrera

💔😢 “Mi edad ya no me deja, mi cuerpecito ya dijo que no puede seguir trabajando”.



Con mucho dolor, la extraordinaria y querida actriz Susana Alexander, anuncia que ya no podrá cumplir con sus próximos compromisos teatrales y que tendrá que abandonar los escenarios. 🎭 #México… pic.twitter.com/cwxc99rb6w