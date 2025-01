La actriz Susana Alexander reveló cómo quiere morir y lo que más disfruta hacer: ‘Tengo mi cuerpo cansado’

La querida e icónica actriz de cine y televisión Susana Alexander habló en las últimas horas con las cámaras de Televisa luego de haber sido homenajeada por su vasta trayectoria en las artes escénicas, tras finalizar la función especial de la obra de teatro ‘Los Monólogos De La Vagina’.

Con su sonrisa característica y su buen humor, Susana Alexander reveló, como toda una mujer estoica, que ahora quiere disfrutar de lo simple pero valioso: su paz, fuera del ruido de los escenarios y las cámaras. En una profunda reflexión, la actriz habló de cómo y dónde quiere morir.

Susana Alexander, actriz de cine y televisión Instagram.

Las valiosas palabras de Susana Alexander y su reflexión sobre la vida y la muerte

Sin quitarle importancia a lo que está viviendo, la actriz se hizo cargo de la factura que pasa el cuerpo físico a los 81 años de vida que tiene y aseguró que hoy, enero del 2025, no es de las actrices que aspiran o esperan morir en un escenario.

‘¡Qué voy a querer morir en el escenario si la cama es más cómoda!’, expresó Susana Alexander con una sonrisa expresiva y un reiterativo: ‘No’. Acostumbrada a que le pregunten ¿cuándo se va a retirar?, la actriz confesó que era de las personas que estaban convencidas de que una actriz debe retirarse el día que se muera, pero, con el pasar del tiempo, se dio cuenta de que no era así y su opinión ahora es mucho más real y sincera.

Susana Alexander en su homenaje. Instagram.

‘No es así, yo no sabía que el cuerpo me iba a decir: “Ya no, nos vamos a quedar tranquilas aquí en la camita, con mis perros y yo”’, dijo la actriz de cine y televisión. ‘Vivimos muy felices y de veras, tranquilos’, expresó. ‘Camino media cuadra y estoy cansada. Es un cuerpo cansado’, reflexionó Susana Alexander.

¿Qué planes tiene Susana Alexander de ahora en más?

La famosa actriz manifestó que lo que más le llama ahora la atención es saber qué va a hacer, dejando ver que, si a lo mejor le llega una propuesta interesante, capaz lo pueda pensar y vuelva al ruedo. ‘No sé qué voy a hacer (a nivel actuación). Pero sé que voy a estar tranquila, que estoy tranquila y sobre todo muy en paz con la vida y con todo lo que me ha dado’, concluyó la primera actriz Susana Alexander.

Reconocida actriz mexicana, Susana Alexander Instagram.

En la actualidad, Susana Alexander goza de la paz que tiene y de su tranquilidad y manifestó que uno de sus grandes lujos ahora es prepararse su café, levantarse, atender a sus perros y tomarse el café mientras lee el periódico que recibe todas las mañanas.