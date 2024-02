Bárbara de Regil enfrenta a Adela Micha en vivo “por hacerle burla” : VIDEO

Bárbara de Regil siempre está en el ojo del huracán por las polémicas declaraciones que da o por su forma muy controversial de opinar y dar su punto de vista.

La actriz vuelve a ser tendencia, ahora luego de que se enfrentara con la periodista Adela Micha durante una entrevista en vivo que le hizo para su programa La Saga.

Adela recordó la vez que Bárbara se hizo viral cuando le preguntaron en una alfombra roja de un evento si prefería Halloween o Día de Muertos y su reacción fue tema de conversación y muy criticada. Ante esto la actriz aprovechó el momento para aclarar la situación y defenderse.

“¿ya sabes la diferencia entre ‘Halloween’ y ‘Día de Muertos’?”, le cuestionó la presentadora, a lo que la protagonista de la serie Lalola no titubeó en responder.

“Siempre la he sabido… justamente, qué chistoso que lo mencionas, yo vi que hablaste de esta entrevista. L dije y después me quedé pensando y dije que prefiero Halloween, pero todo el mundo se quedó con el no sabe la diferencia y entiendo que de ahí saquen cositas para poder platicar de algo”, dijo Bárbara.

En La Saga le preguntaron a la protagonista de telenovelas si le enfadaban las burlas, a lo que ella respondió: “Más bien lo que me pasa, es que me da hu...y digo, qué hu... porque no tengo chisme”.

Finalemente, Bárbara echó en cara que en ese programa hicieron más grande en al asunto. “El día que hablaste de eso fue hacerlo más grande”, señaló.