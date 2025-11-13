Tras escándalo con ‘El Escorpión Dorado’, Fabiola Martínez se casa; sorprende vestida de novia

“Se llegó el día. Lo que no se cuenta, no se arruina”.

Fue a mediados de 2023 cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre una crisis matrimonial entre Alex Montiel, mejor conocido como ‘El Escorpión Dorador’ y su esposa Dana Arizu.

La pareja de Oscar Burgos habría sacado a la luz, sin querer, que el popular conductor sostenía una relación extramarital con Fabiola Martínez, al grabarlos en un concierto de ‘Peso Pluma’.

Unos meses después, Montiel y Arizu salieron a explicar que ambos tenían una relación abierta, por lo que podían ver a más personas y no existía infidelidad entre ellos.

Sin embargo, más tardaron en sentarse y prender las cámaras que en lo que salió Martínez a decir que no le gustan las traiciones y que entre Alex y ella habían pasado muchas cosas.

“No me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me metí en un matrimonio, ya que no existe tal cual. Yo estaba esperando un plazo que se acordó para que ese ‘matrimonio’ se diera por terminado legalmente”, señaló la presentadora regia.

En una entrevista posterior, Fabiola le confesó a Adrián Marcelo que la relación con Montiel era real, que hablaron de boda e hijos.

En junio pasado, ‘El Escorpión Dorador’ desmintió a Fabiola y minimizó sus encuentros a “cuatro veces en mi vida”, sin embargo, Martínez volvió a la carga y mostró evidencias. Llamadas, fotografías de pareja e incluso mensajes de texto donde el comediante y ella se mostraban felices no se hicieron esperar.

Parecía que todo el escándalo había quedado sepultado, sin embargo, Fabiola regresó a la polémica para dejar en el aire que se casa aunque no reveló la identidad de su nueva pareja.

Lo que sí hizo fue lanzar un misterioso mensaje que deja a sus seguidores en la incógnita de si ya ocurrió el enlace.

La también modelo usó sus historias en Instagram para compartir un video en el que aparece con un vestido de novia, un peinado recogido en un elegante y discreto chongo de donde colgaba el velo largo.

En el clip se ve a Fabiola posando mientras se escucha de fondo la canción ‘Por ti me casaré’ de Eros Ramazzotti y sobre la imagen la frase: “Se llegó el día. Lo que no se cuenta, no se arruina”.

Fabiola Martínez Instagram

Fabiola ya estuvo casada

La presentadora contrajo matrimonio en 2019, sin embargo un día normal su esposo, Armando ‘Tito’ Gómez fue acribillado. Trascendió que jugaba futbol americano con sus amigos y al sentirse amenazado comenzó a querer huir, pero hombres armados le dispararon en al menos cinco ocasiones.

