‘El Escorpión Dorado’ prefiere perder dinero y seguir su venganza contra Adrián Marcelo

Los creadores de contenido ‘El Escorpión Dorado’ y Adrián Marcelo se llevaban bien. Mantenían una amistad y colaboraban entre sí en sus proyectos, sin embargo, ahora sólo queda sed de venganza.

Sólo bastó que el regiomontano ingresara a ‘La Casa de Los Famosos México’ en su emisión de 2024, para que todo se saliera de control. Inicialmente, la misión de Adrián Marcelo era poder dar el salto del internet a la televisión, pero su comportamiento violento y actitudes machistas apresuraron su salida del reality show.

El influencer se enfrentó en diversas ocasiones a la actriz Gala Montes, a quien provocó, insultó y utilizó sus afecciones y conflictos familiares para denostarla. Marcelo apresuró el final del proyecto, sin mencionar que no hubo ninguna oportunidad laboral en la televisión. Incluso, se alejó de sus redes y programas por tres meses.

Gala ‘Al Volante’, la afrenta de Adrián Marcelo

En medio de ese contexto, ‘El Escorpión Dorado’ decidió aprovechar la exposición de Gala e invitarla a su programa ‘Al Volante’, y así se lo hizo saber a Adrián Marcelo, quien después contó que por la amistad entre ellos, Alex Montiel le comunicó que el eje de la entrevista era su pelea de box y que había editado la conversación “para protegerlo”.

Sin embargo, el programa final resultó muy distinto a lo prometido, y entre las declaraciones de Gala Montes lo dejó mal parado y señalado como un “potencial feminicida”.

La venganza del regiomontano

Esto hizo enfurecer a Adrián Marcelo, quien lo tomó como una afrenta y planeó muy bien su venganza y eligió invitar a su programa ‘Un porro con…” a Fabiola Martínez, la mujer que tuvo un amorío con ‘El Escorpión Dorado’, destapando detalles inéditos de su relación.

Martínez afirmó que Montiel le dijo que quería un hijo con ella e insistió en que su divorcio con Dana Arizu ya estaba encaminado, que “se lo había ventilado”, y que ella creía que su relación sería oficial. Sin embargo, reconoce que todo quedó en palabras porque no hubo trámite legal definitivo.

En un video en el canal de YouTube ‘La Lata’, ‘El Escorpión Dorado’ aseguró que el vínculo que tuvo con Fabiola fue breve y que su matrimonio con Dana está firme.

Aunque no dio detalles sobre cómo conoció a Martínez, el también creador de contenido fue enfático en que no se trató de una relación profunda ni duradera.

La venganza de ‘El Escorpión Dorado’

A tres años de que ‘El Escorpión’ grabó con Adrián Marcelo una emisión de ‘Al Volante’, el video ha desaparecido. Esta represalia fue destapada por los mismos seguidores de Adrián Marcelo.

Pese a que en su primera semana sumaba 1 millón de vistas y de que desde 2023 había generado gran monetización para el llamado ‘Dios del internet’, el video ya no existe.

Usuarios en redes sugieren que ‘El Escorpión Dorado’ decidió bajar el video sin dejar rastro de Adrián Marcelo en el canal o que solamente fue ocultado para que no aparezca en el sitio ni en buscadores, pero que el enlace podría seguir existiendo para seguir generando recursos.

De esta forma, Alex Montiel preferiría perder dinero y mantener su venganza contra Adrián Marcelo.

Cabe recordar que entre otras venganzas de Adrián Marcelo, se encuentra la entrevista a Crista Montes, madre de Gala, a quien le ofreció una suma de 350 mil pesos por revelar detalles íntimos de su hija al público.

