Todavía ni entra a LCDLFM, y Carlos Rivera ya recibió hate y aullidos de fans de Cuarto Noche

Esta semana, en Las Estrellas, comenzaron a transmitirse anuncios promocionales de la visita de Carlos Rivera a La Casa de los Famosos México.

Aunque buena parte de sus fans están felices por verlo de regreso en la televisión, otros más estallaron en cólera y ya fueron a llenar sus redes sociales de odio y amenazas.

Si bien no se sabe de qué forma entrará Carlos Rivera, pues podría llegar a cantar y a promocionar la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?’, para los fans del extinto Cuarto Noche es algo que no toleran. Y es que, a decir de sus compentarios en redes sociales, la presencia del artista representa el apoyo evidente a Dalilah Polanco.

Quienes votan por Noche, integrado por Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo De Nigris, Aarón Mercury y Abelito, rechazan a Dalilah Polanco, y la quieren fuera de la competencia. Así que han cuestionado a Carlos Rivera por apoyarla con mensajes de todo tipo.

Sin embargo, hay comentarios que se burlan de las fans de Noche...

Carlos Rivera y Dalilah Polanco son amigos desde hace años.

El cantante ha manifestado su apoyo incondicional a Dalilah, aunque a los fans de Noche no les guste.

De hecho, Dalilah Polanco lo ha mencionado como parte de sus “4 Fantásticos":