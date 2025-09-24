Suscríbete
Todavía ni entra a LCDLFM, y Carlos Rivera ya recibió hate y aullidos de fans de Cuarto Noche

El público sigue brillando esta temporada... ¿Para mal?

September 24, 2025 • 
MrPepe Rivero
carlos-rivera-dalilah-polanco--.jpg

Carlos Rivera y Dalilah Polanco son grandes amigos

Instagram.

Esta semana, en Las Estrellas, comenzaron a transmitirse anuncios promocionales de la visita de Carlos Rivera a La Casa de los Famosos México.

Aunque buena parte de sus fans están felices por verlo de regreso en la televisión, otros más estallaron en cólera y ya fueron a llenar sus redes sociales de odio y amenazas.

Si bien no se sabe de qué forma entrará Carlos Rivera, pues podría llegar a cantar y a promocionar la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?’, para los fans del extinto Cuarto Noche es algo que no toleran. Y es que, a decir de sus compentarios en redes sociales, la presencia del artista representa el apoyo evidente a Dalilah Polanco.

Quienes votan por Noche, integrado por Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo De Nigris, Aarón Mercury y Abelito, rechazan a Dalilah Polanco, y la quieren fuera de la competencia. Así que han cuestionado a Carlos Rivera por apoyarla con mensajes de todo tipo.

rivera-comentarios-1.jpg
rivera-comentarios-3.jpg

Sin embargo, hay comentarios que se burlan de las fans de Noche...

dalilah-comentarios-2.jpg
dalilah-comentarios--.jpg

Carlos Rivera y Dalilah Polanco son amigos desde hace años.

El cantante ha manifestado su apoyo incondicional a Dalilah, aunque a los fans de Noche no les guste.

De hecho, Dalilah Polanco lo ha mencionado como parte de sus “4 Fantásticos":

  • Mariano Villarello
  • Omar Amor
  • Héctor Sandarti
  • Carlos Rivera

