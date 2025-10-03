Suscríbete
Tito Fuentes de ‘Molotov’ comparte impactante foto de su reconstrucción de nariz por las drogas

El vocalista de la banda indicó requiere de 12 operaciones.

October 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Tito-Molotov.jpg

El músico Tito Fuentes compartió una imagen de su cirugía de nariz.

Instagram

“Caí en la adicción, el alcoholismo, muchas cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”.

El vocalista de la emblemática banda ‘Molotov’, Tito Fuentes, reapareció luego de que hace algunas semanas se mostrara sin poder hablar y revelando que su condición se debe al consumo de drogas.

El cantante explicó que entró en un proceso de autodestrucción silenciosa y que se estaba haciendo pedazos.

Fue en marzo de este 2025, cuando se anunció que Tito no estaría con tocando con su banda en el Vive Latino, por lo que los seguidores de ‘Molotov’ se mostraron preocupados por su estado de salud. Ya para entonces él mismo había aceptado que su pasado comenzaba a pasarle factura.

“Tantos excesos en mi vida me llevaron a unas consecuencias brutales, psíquicas y fisiológicas y de separación de pareja, muchas cosas muy dolorosas”, dijo en una entrevista para El Universal.

Días antes del Vive Latino, y mientras se anunciaba que Jay de la Cueva lo supliría en el escenario, Tito envío un mensaje de audio en que anunció que seria sometido a una operación en la cara.

Desde entonces el cantante desapareció y su salud fue un misterio. Hasta que reapareció en un video de una entrevista que le concedió a la revista ‘Playboy’ y en la que aclaró su estado.

“Fueron 6 años en los que no me cuidé ni física ni mentalmente. Entonces caí en la adicción, el alcoholismo, muchas cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”, expresó Fuentes.

En el clip de la entrevista, Tito, con lentes de sol, se tocaba constantemente los pómulos y alrededor de la nariz, pero lo más sorprendente fue verlo intentar hablar.

En aquel momento, el cantante indicaba que llevaba 11 cirugías para restablecer su salud y resaló que tenía una “perforación de cara”.

Ahora, el músico sorprendió al compartir una imagen en sus redes sociales donde se observa una enorme cicatriz que recorre desde su ojo hasta la boca. En la descripción de la publicación destaca que fue hace un año cuando se llevó a cabo la primera intervención quirúrgica.

“Aquí, hace aproximadamente un año, saliendo de la 1era de una docena de intervenciones las cuales me encargué de arruinar de la uno a la diez”, escribió Tito.

Y añadió que al compartir la foto busca reflexionar por lo que tuvo que pasar para llegar hasta donde ahora se encuentra. Así mismo, afirmó que aunque no lee muchos de los comentarios que la gente le hace, sí pudo ver algunos llenos de amor y “buena vibra”, lo que lo hace muy feliz.

Fuentes eligió acompañar la primera fotografía compartida en sus historias de Instagram con una sola palabra cargada de simbolismo: “Kintsugi”. Este término japonés hace referencia a un antiguo arte que celebra las cicatrices en lugar de ocultarlas, pues consiste en restaurar piezas de cerámica quebradas con barniz mezclado con metales preciosos como oro o plata.

Tito-Molotov-2.jpg

Tito en su proceso de reconstrucción.

Tito estuvo en coma

El vocalista de ‘Molotov’ señala que vivió uno de los momentos más oscuros cuando, debido a complicaciones médicas, tuvo que ser inducido a un coma. Aquella experiencia límite fue el parteaguas definitivo ya que al despertar, entendió que continuar por el mismo camino equivalía a firmar una sentencia de muerte.

Tito Fuentes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
