Revelan que Sylvia Pasquel está ‘harta’ por los chismes sobre la herencia de Silvia Pinal: esto dijo

El testamento que dejó Silvia Pinal tras su muerte se ha convertido en el objetivo de las cámaras esta semana. Y es que se reveló que Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, se reunieron en la casa de María Elena Galindo para ver detalles sobre la herencia.

Sin embargo, parece que el acoso que han recibido la dinastía Pinal llegó a su punto máximo, pues se decía que había un desacuerdo y molestias entre los integrantes de la familia. Esto fue desmentido por la propia Pasquel al programa “Hoy”.

¿Hay pleito entre la familia por la herencia de Silvia Pinal?

“Yo ayer hablé con Sylvia Pasquel y está harta, de verdad, molesta, de que siempre retraten a su familia como que siempre tienen pleito”, contó el reportero de Televisa, Sebastián Reséndiz.

Asimismo, subrayó que la actriz mexicana le dejó claro que “no hay pleito familiar” y que “nadie está en desacuerdo con lo que le tocó” de la herencia.

La actitud de Pasquel no es nueva. De hecho, ayer t uvo una acalorada discusión con un camarógrafo del programa Ventaneando que los interceptó.

Sylvia Pasquel se peleó con un reportero en la lectura del estamento de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel se mostró molesta con los reporteros que la interceptaron antes de su llegada a la lectura del estamento en la casa de la productora, quien quedó como albacea del documento.

“No, no es el momento, ¿podrías respetar que son cosas privadas? No me estés grabando”, le reclamó la hija de Pinal.

Aunque este tenso encuentro quedó grabado por el programa de Paty Chapoi, aclararon que Silvia Pasquel se disculpó inmediatamente y entendió que “solo hacía su trabajo”.

¿Quiénes son los herederos de la herencia de Silvia Pinal?

El tema del testamento de Silvia Pinal incluye a sus hijas, nietas, bisnietas y hasta a Efigenia Ramos, quien fue su cómplice y asistente personal durante más de 30 años.

Entre el patrimonio que dejó la última Diva de Oro del Cine Mexicano está su casa de El Pedregal, el Teatro Insurgentes, el cuadro que le pintó Diego Rivera y un departamento en Acapulco, etc.