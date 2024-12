Sylvia Pasquel protagonizó una acalorada discusión en plena lectura del testamento de Silvia Pinal

A tres semanas de la muerte de Silvia Pinal, su familia volvió a encontrarse, esta vez para conocer cuál fue la última voluntad de la gran “diva del cine de oro”. En esta reunión, solo fueron convocados los involucrados con el testamento, incluyendo a Sylvia Pasquel, quien pasó un mal rato debido a la mezcla de emociones que esta pérdida le ha provocado.

Reportan que ya se leyó la herencia de Silvia Pinal: los primeros detalles

Hace un par de horas, trascendió información sobre la reunión que tuvieron los integrantes de la dinastía Pinal, con el fin de conocer el contenido del testamento que Silvia Pinal dejó. En dicho documento, la actriz y productora estipuló puntualmente quiénes se quedarán con parte de su fortuna.

Según los reportes de “Ventaneando”, entre las primeras en llegar estuvo Sylvia Pasquel, su hija mayor, quien se dio cita aún notablemente afectada por todo lo que ha pasado. Esta diligencia tuvo lugar la noche del pasado 17 de diciembre, presuntamente en la casa de María Elena Galindo, quien sería la albacea del patrimonio.

Sylvia Pasquel estuvo presente en la lectura del testamento de Silvia Pinal Instagram

Sylvia Pasquel explotó contra un camarógrafo durante la lectura del testamento de Silvia Pinal: ¿qué pasó?

En esta ocasión, Sylvia Pasquel no se mostró dispuesta a hablar de la herencia que le habría dejado doña Silvia Pinal y, tras ser increpada por los micrófonos del programa de Pati Chapoy, terminó reaccionando de forma negativa.

“No, no es el momento, ¿podrías respetar que son cosas privadas? No me estés grabando”, dijo la actriz de “Tres familias” mientras cubría la lente de un camarógrafo con el fin de que no pudiera obtener imágenes claras de su llegada.

Sylvia Pasquel se mostró notablemente afectada en la lectura del testamento de Silvia Pinal Instagram

Casi inmediatamente, Sylvia Pasquel se disculpó por lo sucedido y pidió comprensión ante este momento tan difícil para ella, pues tal como compartió en sus primeras declaraciones tras la muerte de su mamá, este ha sido un episodio sumamente doloroso.

“No quiero darle entrevistas a nadie. Te lo agradezco, yo sé que es tu trabajo, pero entiéndeme”, agregó mientras caminaba hacia la entrada del domicilio en el que se llevó a cabo este proceso legal.