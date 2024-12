Testamento de Silvia Pinal: inesperada reunión de los herederos y la tajante respuesta de Alejandra Guzmán

A tan solo un mes del fallecimiento de la diva del cine de oro mexicano, Silvia Pinal, la familia de la icónica actriz mexicana se reunió en las últimas horas y de forma inesperada, para la tan anhelada lectura de su testamento en la residencia de la productora María Elena Galindo, dijo Las Estrellas según informacón levantada del programa ‘Venteando’.

Este inesperado encuentro, que inicialmente se había rumorado sería el 15 de enero de 2025, tomó lugar el pasado martes 17 de diciembre, según reportó el canal Las Estrellas. La dinastía o el clan Pinal dio la sorpresa y una de las que rompió el silencio fue Alejandra Guzmán, la hija de Silvia Pintal no se quedó callada.

Silvia Pinal, un testamento adelantado y a puerta cerrada: crece el suspenso

La reunión, que convocó a los integrantes más cercanos de la dinastía Pinal, fue conducida por un notario público que llegó al lugar con el documento en mano. María Elena Galindo, albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina Galindo, fungió como anfitriona del evento.

Entre los asistentes destacaron Sylvia Pasquel, quien llegó acompañada por Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, además de Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Stephanie Salas, Michelle Salas, Giordana y Scherzo Guzmán, y Camila Valero. Para evitar el asedio de la prensa, la mayoría ingresó en sus vehículos directamente al garaje de la propiedad.

Tras la lectura del documento, Alejandra Guzmán fue la primera en abandonar la reunión, ofreciendo una breve declaración a los medios que esperaban afuera: '¿Qué quieren que les diga? Ahorita no les puedo decir nada, aún no. Ok, gracias’, dijo tajantemente la cantante.

¿Qué contiene el testamento de Silvia Pinal?

Aunque la lectura del testamento se realizó a puerta cerrada, hasta ahora no se ha revelado oficialmente cómo fueron distribuidos los bienes de Silvia Pinal, que incluyen propiedades, obras de arte y cuentas bancarias.

Luis Enrique Guzmán fue el último en salir del lugar del encuentro secreto, mientras que el notario público que presidió la reunión se limitó a responder: ‘No tengo nada que decir’.

Por ahora, el misterio sobre el reparto del legado de Silvia Pinal continúa, pero los rumores alrededor de la polémica dinastía Pinal y su emblemático legado artístico siguen acaparando la atención de los medios y de los seguidores de toda la familia Pinal.