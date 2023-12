Taylor Swift y Travis Kelce enloquecen a fans por un supuesto ‘chupetón’ en el cuello: las fotos

Tal parece que Taylor Swift y Travis Kelce la pasaron muy bien antes del partido.

Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, están viviendo el amor a toda potencia. Ahora los fans de la cantante, quienes se identifican como ‘Swifties’, han encontrado un peculiar detalle en el cuello del deportista, y apuestan todo a que se trata de un ‘chupetón’.

Las redes sociales se han inundado de publicaciones donde se muestra la mancha rojiza en el cuello del jugador de los Kansas City Chiefs, durante el encuentro del pasado 17 de diciembre. Las especulaciones sobre si se trata o no de un hematoma provocado por la cantante de ‘Cruel Summer’ ha generado controversia.

Talylor swift apoyando a su novio Travis Kelce en el partido del 17 de diciembre. (Getty Images)

Un ‘chupetón’ aparece en el cuello después de un beso intenso con los labios. Para muchos, tener esta marca es señal de pertenencia y sensualidad.

El comentarista Pat McAfee se sumó a la polémica y dio su propia opinión al respecto: “Parecía que (Travis) tenía un chupetón en el cuello. Eso me hizo pensar: ‘Taylor y él solo se están divirtiendo’”. No obstante, algunos opinaron que se trataba simplemente de un rasguño provocado por las hombreras del traje. “Sucedió durante el juego, no estaba allí antes en el calentamiento”.

¿Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en secreto?

Esta no ha sido la única especulación que ha surgido a raíz de la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce. Recientemente, se ha rumoreado que la pareja se ama tanto que ya hasta contrajo matrimonio en secreto y que, incluso, la cantante pop está embarazada.

Los rumores se originaron luego de que el comentarista de la NFL Tony Romo se refiriera a Swift como “la esposa” de Kelce, antes de corregir su nota. Los ‘swifties’ rápidamente reaccionaron al comentario diciendo que, quizá, Romo tiene información valiosa que aún no ha salido a la luz.

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce se conocieron gracias a que el jugador de la NFL asistió a un concierto del ‘The Eras Tour’ de la cantante en Kansas, con el propósito de darle una pulsera de la amistad y su número de teléfono; sin embargo, no pudo concretar su misión. La historia se volvió viral y fue entonces que la estrella pop accedió a tener una cita con él. “Supe que podríamos tener una cena agradable y una conversación, y lo que surgiera de ahí, adelante”, contó Kelce en una entrevista.