Sylvia Pasquel habla por primera vez de su ausencia a la boda de Michelle Salas: ¿qué dijo?

Sylvia Pasquel sufrió un fuerte accidente que le impidió asistir a la boda de su nieta, Michelle Salas, y desde entonces se han desatado varios rumores sobre la salud de la actriz que ella misma aclaró.

Fue a través de una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram que Sylvia Pasquel respondió algunas de las preguntas de sus fans y habló, por primera vez, de su ausencia en la boda de su nieta Michelle Salas, celebrada en Italia hace unas semanas.

De igual manera Sylvia Pasquel , de 74 años, aprovechó para aclarar los rumores sobre su salud que se han generado en los últimos meses: estas fueron algunas de las declaraciones de la actriz.

SYLVIA PASQUEL RECONOCE QUE “LE DOLIÓ" HABER FALTADO A LA BODA DE MICHELLE SALAS

Sylvia Pasquel reconoció que su accidente fue una experiencia muy dura para ella; sobre la boda de Michelle Salas, su nieta , esto declaró:

“Muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió"

“Fue una experiencia muy difícil, sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió, pero pues sí, la verdad me di un santo m..., y pues eso fue lo que me impidió estar con mi nieta”, explicó Pasquel.

Por otro lado, la actriz aceptó que está molesta con algunos medios de comunicación por cómo manejaron el asunto

“Toda la información se trató con muy mala saña, muy mala fe, dijeron muchas cosas muy desagradables, que no me habían invitado a la boda, que yo no había querido ir, pues eso también me hizo alejarme”, manifestó.

¿QUÉ DIJO SYLVIA PASQUEL SOBRE SU SALUD?

Sylvia Pasquel, asimismo, criticó a todas aquellas personas que comenzaron a difundir falsos rumores sobre su salud, pues eso

“Ya no quería saber nada, ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera, estuve en depresión”

“No quería yo salir a la luz porque desde que me cortaron los dedos de la mano, me cortaron una pierna, me dio un infarto al miocardio, me rompí columna, me rompí las manos (...) ya estaba yo tirando la toalla, ya no quería saber nada, ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera, estuve en depresión”, detalló Pasquel, quien finalmente agradeció a su familia:

“Gracias a Dios y a mi familia, porque mi hija y mis nietas estuvieron aquí siempre conmigo, mis hermanas Rocío, Mary Paz, Ariadne, mi hermano Rafael, mi hermano Pepe, todos estuvieron aquí conmigo”, concluyó.