Alejandra Guzmán arremete contra su hermana Sylvia Pasquel: Me vale mad.. yo tampoco veo sus telenovelas

Alejandra Guzmán está en un momento muy importante de su carrera promocionando su nueva canción “Milagros”, que va dedicada a su hija, Frida Sofía, con quien lleva más de dos años de no hablarse, pues es una carta de amor escrita por una madre que busca hacer las paces con su hija y dejar todos sus problemas en el pasado.

Recientemente, la rockera abrió su corazón como nunca ante las cámaras al revelar impactantes detalles del día que murió su hermana, Viridiana Alatriste, así como el tema de su testamento tras enterarse que Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, no es su sobrino.

No es un secreto que la relación entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel no ha sido muy buena, sino todo lo contrario, han existido entre ellas varios episodios de tensión, como cuando la cantante se refirió a ella con su declaración de “como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana, ¡qué me importa!”, y el momento incómodo que se vivió en el homenaje que le organizó Pasquel a su mamá, doña Silvia Pinal, en agosto del año pasado, en Bellas Artes, donde Alejandra comentó ante el público: “A mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer”.

Recientemente, la cantante, de 55 años, confesó cómo se lleva con su media hermana, Sylvia Pasquel, de 73 años.

"(La relación) nunca fue muy cercana y nunca fue muy buena realmente, tenemos mucha diferencia de edades”.

Asimismo, Alejandra confirmó algo que se ha rumorado desde hace tiempo, que Pasquel no pone música de ‘La Guzmán’ ni de Luis Miguel tanto en fiestas como en su casa.

“Sé que no pone mi música en su casa ni la de Luis Miguel, pero pues a mí me vale mad.. Yo tampoco veo sus novelas”, dijo en entrevista con ‘Ventaneando’.

También habló sobre Michelle Salas, nieta de Sylvia Pasquel, que está próxima a casarse con su novio, el empresario venezolano Danilo Díaz Granados.

“Michelle es mi ahijada, que bueno que encontró su vida, está enamorada, es una chavita muy inteligente, escribe muy bien, me gusta mucho cómo escribe; me da gusto que también salga adelante por si misma sin utilizar a su papá ni a nadie más”.