Stephanie Salas reveló la verdad detrás de la FOTO de Michelle que delataría su embarazo

La semana pasada comenzaron a circulas numerosas versiones de que Michelle Salas y Danilo Díaz, su esposo, ya habían decidido dar el siguiente paso y experimentar la paternidad. Esto luego de que la modelo fuera captada en un concierto de Luis Miguel luciendo distinto a otras ocasiones, pues se le veía una pancita que presuntamente sería de embarazo.

Aunque ninguno de los involucrados quiso pronunciarse al respecto, y además, en repetidas ocasiones Michelle ya ha dicho que aún no es el momento, siguieron creándose diversos rumores que muchos tomaron como una verdad absoluta. Sin embargo, Stephanie Salas, su mamá, fue la que se decidió a hablar del tema y dejar más que claro todo lo relacionado a su etapa como abuela primeriza.

¿Michelle está o no embarazada? Stephanie Salas reveló si ella y Luis Miguel están próximos a ser abuelos

Pese a que Stephanie siempre ha sido muy respetuosa con la intimidad de su hija, hay ocasiones en los que considera pertinente ponerle un alto a todo lo que se habla de ella, sobre todo cuando concierne un tema tan privado como lo es un embarazo.

Durante una conversación en el programa de radio de Fran Hevia, la nieta de Silvia Pinal negó rotundamente las aseveraciones de que Michelle y Danilo ya le escribieron a la cigüeña. “Ay no, adoptó un gatito, eso indica que no. Siempre que tienes una mascotita es claro que no”, dijo notablemente divertida y aclaró que a veces “saca la pancita en las fotos”, completamente convencida de lo que estaba contando.

Finalmente, añadió que el minino se llama Enzo y sabe que le traerá gran felicidad a la influencer, pues hace poco tuvo que despedirse de su gato Valentino y la pasó muy mal.

Cómo empezaron los rumores de que Michelle Salas va a tener un bebé

En realidad, las especulaciones de que Michelle Salas estaba embarazada se dieron por una foto tomada de lejos a la modelo en una presentación de Luis Miguel, donde según se dijo, se le veía el vientre abultado. Lo anterior habría llamado aún más la atención debido a que desde siempre, la joven ha presumido de una silueta sumamente delgada, por lo que hubo quienes dijeron que esta podría ser la única explicación.

Instagram

No obstante, tal como ya dijo su madre, se trataría de una pose normal en el cuerpo de cualquier mujer, pues es inevitable que haya días en los que simplemente no se pueda tener un vientre perfecto por numerosas razones, y eso no significa que haya algún secreto detrás.