Eugenio Derbez revela todos los regalos que le hizo a su primera nieta Tessa: “Ya no hay pleitos con Victoria”

“¡Eugenio, aquí!, ¡Eugenio voltea!, Eugenio a esta cámara!, ¡Eugenio, a tu derecha!, Eugenio, Eugenio”. Así llegó Derbez a la alfombra negra de los premios Aura en el Frontón México causando revuelo tomado de la mano de su inseparable esposa, Alessandra Rosaldo, quien viajó desde Estados Unidos para acompañar al actor en la gala que reconoció su trayectoria con el Premio Leyenda, en su primera edición.

Sin poses de divo, sonriente y haciendo bromas, el recordado Ludovico P.Luche se acercó a TVyNovelas antes de pasar al back de fotos y reveló detalles inéditos sobre el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo, fruto de su relación con Victoria Ruffo.

“Yo estoy muy feliz porque además, ya somos los dos abuelos, Alessandra es postiza, pero al final, es abuela al fin y al cabo. Aparte, le cambiamos juntos el primer pañal a la bebé. La primera vez que la vimos fue en el pasillo del hospital, estaban saliendo, justamente, del quirófano, todavía la estaban limpiando, fue muy impresionante, ya que tiene el gen Derbez y ni modo, es muy fuerte”, dijo el artista en exclusiva a esta publicación.

Según el protagonista de la película Radical, el momento en el que recibieron a la primogénita de José Eduardo “fue muy armónico, todo está bien, ya no hay pleitos” con Victoria Ruffo, a quien aprovechó para abrazar y dejar atrás los conflictos del pasado.

Pero Alessandra no se quedó atrás y también se mostró emocionada por la llegada de la niña que vino a unir a ambas familias. “Si me preguntas a mí, me siento muy contenta, feliz, muy afortunada de recibir un angelito más en la familia y que además, gracias a Dios, las dos, madre e hija, están perfectamente bien, José Eduardo está muy feliz y eso nos emociona, imagínate que tiene la barbilla partida como José Eduardo, el sello Debrez”, afirmó la cantante de Sentidos Opuestos a nuestra revista.

La actual esposa de Eugenio también confesó que con el

nacimiento de Tessa hizo un viaje al pasado, específicamente al 2014 cuando dio a luz a Aitana, su única hija con el comediante. “Me fui como al pasado, me acordé de cuando mi niña nació, del primer pañal, fue muy hermoso poder estar ahí, poder acompañarlos y al mismo tiempo estar cerca de la bebé, fue como conectar con esa parte que ya se me había ido”.

Y aunque en estos momentos, todo es felicidad para los Derbez, el artista que triunfa en Hollywood representando a los latinos, se sinceró con TVyNovelas sobre su mayor temor como abuelo ante un planeta convulsionado.

“Creo que el mundo está cambiando tanto, todos los días, que a mí me da miedo por mis nietas, por mis hijos, sobre todo, la pequeñita, porque si el planeta ha cambiado mucho en 20 años, no me imagino qué pasaría dentro de otros 20. Ahorita siento que debemos cuidar lo que comemos, yo siento que antes no nos preocupamos leyendo cada etiqueta de los productos que nos están enfermando, ahora resulta que todo produce cáncer, y muchos se enferman como si fuera una gripa, entonces no sé qué pasará en dos décadas, quizás falte el agua, la comida, y es muy preocupante por los bebés de ahora, pero habrá que enfrentar esos retos cada día”.

El hijo de la inolvidable Silvia Derbez se siente muy orgulloso de José Eduardo y de cómo ha asumido la responsabilidad de traer al mundo una nueva vida.

“Lo veo espectacular, completamente entregado a su papel de padre, feliz, emocionado, agradecido. Ya hubiera querido tener yo su madurez como papá, nos ha demostrado que se preparó, estuvo tomando cursos, preparó un cuarto especial

para bebés, ya tenía todo comprado, o sea, como todo un profesional”.

Para el comediante, ha sido muy gratificante ver la firmeza con la que José Eduardo enfrenta el desafío más grande de su existencia, pues él no contó con el mismo carácter en 1986: “Él estaba muy nervioso, pero lo hizo muy bien, mil veces más

que yo cuando tuve a Aislinn, que fue la primera, yo no sabía de qué se trataba, pero él estaba muy centrado”.

La ilusión de su hija Aitana, quien cumplirá 10 años el cuatro de agosto, también vino a colmar el momento de alegría que siente Eugenio. “Está como niña con juguete nuevo, yo pensé que le iba a dar flojera ir al hospital, porque no le gustan

los hospitales, pero diario quería ir, estuvo cerca de ocho horas la primera vez, y ella feliz cargando a la bebé como veinte veces”.

Además del amor que le demostraron a Tessa desde el día uno, Alessandra y Eugenio revelaron en nuestra

plática que le llenaron la habitación del Hospital Español con unos cuantos regalitos:

“Le habíamos dado muchas cosas antes del nacimiento, pero al hospital llevamos todo un kit de bebés personalizado, ya sabes, el baberito, el cambiador, la pañalera, las bolsitas para viajar, todo con el nombre de Tessa”.

Por último, aunque pareciera muy precipitado pensar en un primer proyecto para la bebé, el chistoso abuelo fue directo y expresó que le gustaría tenerla en su reality.

“Ya tiene las cosas para que ya viaje con los Derbez, todavía no viene temporada, la estamos preparando porque no es fácil juntar a toda la familia”.