¿Sofía Vergara exageró con los retoques? Estas son las extrañas fotos virales de la colombiana

Sofía Vergara America’s Got Talent; sin embargo, la polémica no pudo faltar luego de que acusaran a la actriz de alterar unas fotos que subió a su Instagram.

Los filtros para las fotografías están a la orden del día, y no son pocos los artistas que los usan para lucir más radiantes en sus redes sociales; no obstante, a veces hay abusos como en esta ocasión, en donde los más de 34 millones de seguidores que Sofía Vergara tienen en Instagram se percataron de un perturbador detalle en una de sus publicaciones más recientes.

Sofía Vergara subió decenas de fotografías en donde se le ve conviviendo con los miembros del staff y el público de America’s Got Talent, pero dos selfies llamaron especialmente la atención de los internautas por los escalofriantes rostros que lucieron algunos de los asistentes, ¿se trató de zombis?

LAS EXTRAÑAS FOTOS DE SOFÍA VERGARA QUE PERTURBARON A MÁS DE UNA PERSONA

En medio de la serie de fotos y videos que Sofía Vergara publicó con motivo de su participación en el programa America’s Got Talent, resaltó en especial una publicación que fue acompañada por el siguiente mensaje: “Te amo America’s Got Talent temporada 19".

Muchos consideraron que varios miembros del público quedaron con “cara de zombi”. INSTAGRAM/sofiavergara

En el par de selfies que Sofía posteó, el rostro de la colombiana luce impecable y, por supuesto, muy hermoso: caso contrario fue el de algunos miembros del público, cuya cara se ve deforme, seguramente por los excesivos filtros que la famosa le aplicó a las imágenes antes de publicarlas.

Como era de esperarse, esta curiosa publicación pronto se viralizó tanto de manera directa como indirecta, de personas que se metieron a la cuenta oficial de Instagram de Vergara sólo para comprobar si, en efecto, había “zombis” detrás de la celebridad.

Sofía Vergara derrochó estilo y controversia durante su participación en America’s Got Talent. INSTAGRAM/sofiavergara

En medio de la lluvia de comentarios que los fans dejaron, hubo unas referencias muy curiosas a The Walking Dead que sacaron más de una carcajada: “Ok, hermosa, pero qué pasa con la gente de atrás”, “Por eso no hay que usar Remini JAJAJAJA”, “Con esa gente de atrás parece que está grabando una escena de The Walking Dead” y “Yo vine a ver si es verdad lo de los zoombies” fueron algunas de las reacciones.