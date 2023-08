Cinco canciones esenciales de Sinéad O’Connor para conocer su trabajo musical

Sinéad O’Connor y la noticia de su muerte a los 56 años , ocurrida el pasado 26 de julio, sacudieron profundamente el mundo de la música, y no fueron pocas personas las que consideraron que la cantante irlandesa dejó este mundo demasiado pronto, aunque eso sí, dejando auténticas obras de arte elaboradas con su potente voz.

O’Connor tuvo su periodo de mayor actividad y popularidad durante la década de los 90’s. Controvertida desde un inicio, la irlandesa ganó fama mundial por su aspecto personal único (su look rapado se volvió un sello personal), así como sus polémicas sociales y políticas: siempre habló abiertamente sobre sus simpatías feministas y hacia la comunidad LGBT; sin embargo, también sus críticas a la Iglesia católica le acarrearon bastantes problemas, sobre todo luego de desgarrar en público una foto del entonces Papa Juan Pablo II.

La cantante irlandesa, quien logró la fama internacional gracias sobre todo a sus discos “The Lion and the Cobra” y “I Do Not Want What I Haven’t Got”, continuó haciendo música hasta 2021, cuando anunció su retiro de la industria; sin embargo, siguió actuando en directo hasta su muerte. Esta prolífica carrera nos dejó auténticos clásicos; y si deseas conocer un poco del trabajo de Sinéad O’Connor , aquí te tenemos cinco de sus mejores canciones.

CINCO CANCIONES DE SINÉAD O’CONNOR PARA HONRAR SU LEGADO MUSICAL

Sinéad O’Connor lanzó un total de 10 álbumes de estudio, y su obra incluyó canciones para películas, colaboraciones con muchos otros artistas y apariciones en conciertos benéficos, una de sus principales pasiones.

En estas cinco canciones, que significaron verdaderos éxitos de la cantante irlandesa , podrás apreciar su potente voz y su actitud contestataria que tanta fama le dio.

“DRINK BEFORE THE WAR” (1987)

Esta canción, que nos habla sobre un hombre decidido a sofocar la creatividad, fue escrita por O’Connor cuando apenas tenía 15 años al no encontrar otra forma de criticar al director de su escuela católica, a quien tildaba de represor.

“NOTHING COMPARES 2U” (1990)

Esta es definitivamente “La Canción” de Sinéad O’Connor. En esta pieza, una de las mejores baladas de desamor jamás grabadas, la irlandesa canalizó toda una vida de angustia. El videoclip es toda una auténtica obra de arte para apreciarse aparte.

“BLACK BOYS ON MOPEDS” (1990)

Esta inquietante balada es una de las piezas más inquietantes de Sinéad O’Connor, quien se basó en la historia de dos adolescentes, que iban a bordo de dos motos prestadas, quienes chocaron mortalmente tras ser perseguidos por la Policía, acusados de haber robado los vehículos.

“THE LAST DAY OF YOUR ACQUAINTANCE” (1990)

Publicada un año antes de divorciarse de su primer marido, el productor John Reynolds, O’Connor da todo de sí en esta historia sobre el final de una relación. La pieza, que es una explosión de rock con potentes voces, es una de sus canciones imperdibles debido a la honestidad y la pureza con que Sinéad canta cada línea.

“THANK YOU FOR HEARING ME” (1994)

Esta bella canción, inspirada presuntamente en la relación que Sinéad O’Connor tuvo con Peter Gabriel, es tal vez una de las canciones de ruptura más amistosas que escucharás. Líneas como “gracias por verme” y “gracias por quedarte conmigo” son una constante en esta canción libre de resentimientos y repleta de madurez.