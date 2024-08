¡Siguen los ataques! Adrián Marcelo y Sian Chiong se burlaron de Karime Pindter: sus hirientes dardos en LCDLFM

¿ Karime Pindter La casa de los famosos México 2, sí lo es: estas fueron sus fuertes críticas.

Hace unas horas, Adrián Marcelo se volvió a convertir en blanco de críticas luego de que despotricada en contra de Karime Pindter, a quien calificó como una “persona manipuladora” sin dudarlo debido, aseguró el influencer, a que su compañero tiene un patrón de conducta muy particular.

A decir del influencer regiomontano, quien fue apoyado por su compañero de cuarto Sian Chiong en este punto de vista, Karime se hizo famosa gracias a una táctica especial con la que logró conquistar a millones de personas en redes sociales, ¿de qué se trata? ¡Entérate!

¿QUÉ DIJO ADRIÁN MARCELO DE KARIME PINDTER Y POR QUÉ LA CRITICÓ?

Sian Chiong fue quien lanzó la primera piedra, y es que a decir del galán de telenovelas, la influencer es una persona falsa a simple vista, por lo que no confía en ella y nunca se aliará con una persona así para hacer estrategias.

“Tiene una vida manipulando gente”

“Yo no le creo nada, a mí la gente con la que menos conecto es con la que no es transparente (…) por eso dije ‘a mí no me vas a manipular, muñequita’ ", expresó el actor cubano de manera contundente.

Adrián Marcelo apoyó totalmente las palabras de su compañero, pues aseguró que Karime se hizo popular debido a que supo cómo manipular a la gente: con cirugías plásticas y un falso discurso de feminismo.

“Tiene una vida manipulando gente (…) lo que sea de cada quien, con el tema de empoderamiento femenino, más las cirugías, más la transformación (Karime) es muy identificable con muchas chavas”, consideró el regio.