¿Fue sincero? Adrián Marcelo se disculpó con Arath de la Torre tras amenazarlo en La casa de los famosos México

¡Primero le pidió perdón a Gala Montes La casa de los famosos México que no logró convencer.

No cabe duda de que Adrián Marcelo es uno de los participantes más controvertidos de La casa de los famosos México, pues el influencer regio no duda en decirle sus verdades a quien sea, como sea, sobre todo si se trata de sus rivales: primero se burló de la depresión de Gala Montes y después llegó a amenazar a Arath de la Torre con unas palabras preocupantes.

Adrián Marcelo no soportó las supuestas estrategias de Arath en su contra y se lo dejó muy claro en una discusión que no tardó en viralizarse en redes: “No es amenaza, sígueme picando y va a seguir esto... síguele haciendo eso y para mí no hay reglas”, expresó el regiomontano bastante molesto.

ASÍ LE PIDIÓ PERDÓN ADRIÁN MARCELO A ARATH DE LA TORRE

Horas después, y ya con los ánimos más tranquilos, Adrián Marcelo se sentó en la cocina con Arath de la Torre para ofrecerle disculpas al tiempo que reconoció que su actitud no fue la adecuada; asimismo, el regio le echó la culpa de su arrebato al estrés que lo ha rodeado desde que entró a la casa más famosa de México.

“Me desarmas por tu madurez, tienes una madurez envidiable (…), estás siendo un maestro para mí"

“Tengo que crear un puente, no puede quedarse así", se sinceró Adrián Marcelo en su reconciliación cara a cara con Arath , quien se mostró comprensivo y aceptó las disculpas con una madurez que sorprendió al influencer.

“Me desarmas por tu madurez, tienes una madurez envidiable (…), estás siendo un maestro para mí y espero poder darle vuelta a lo que pasó", expresó Adrián Marcelo, al tiempo que alabó la actitud del actor ante las adversidades: “no eres alguien que acumula, por eso me desarmas”, reconoció.

Al final, Adrián Marcelo le puso un punto final a todas las confrontaciones que tuvo con Arath de la Torre con una conmovedora frase: “Gracias por ser así, y perdón por ser así", concluyó el influencer.

El momento logró conmover a varios internautas, quienes se mostraron esperanzados de que Adrián Marcelo mejore su carácter; sin embargo, para otras personas se trató de una estrategia más del regio ya que, consideraron, sólo busca mejorar su ya bastante afectada imagen para obtener el favor del público, ¿será?.