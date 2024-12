Shakira reveló que un famoso cantante fue crucial en su proceso de separación de Gerard Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué cimbró al mundo del espectáculo en junio de 2022, año en el que anunciaron que tomarían caminos distintos tras 10 años. Aunque en un principio trataron de llevar el asunto de forma discreta, rápidamente salieron a la luz varias versiones sobre los detonantes de este truene, incluyendo la infidelidad del español y una serie de confrontaciones públicas.

Dichas situaciones desgastaron considerablemente a la artista, quien finalmente logró superar toda esta situación. No así, esto no fue una tarea individual, sino que contó con una red de apoyo que la respaldó en todo momento y de la que formó parte un reconocido artista, ¿de quién se trata?

Shakira confesó que Chris Martin la salvó de su separación con Piqué

A poco de comenzar su tour mundial “Las mujeres ya no lloran” y con una racha de éxitos bajo el brazo, Shakira recordó lo complicado que fue para ella el terminar con el padre de sus hijos y el hombre junto al que soñó una vida entera. Y es que además de lo difíciles que son estas situaciones por sí mismas, en el caso de la colombiana todo se volvió mucho más duro debido a que se volvió un tema recurrente en las noticias y su intimidad se vio expuesta.

Afortunadamente, en este camino contó con la guía de un personaje sorprendente, quien habría estado al pendiente de sus sentimientos para así asegurarse de que esto la afectara lo menos posible y cuya identidad ya fue revelada. Así lo dio a conocer Shakira en su reciente charla con “Rolling Stone”, publicación en la que habló del papel que jugó Chris Martin en esta época.

Shakira reconoció el apoyo que le dio Chris Martin durante su separación de Gerard Piqué Instagram, Archivo Getty

"Él estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí desconsolada. Se comunicaba conmigo todos los días para ver cómo estaba y me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría”, explicó la intérprete de “Ojos así", quien actualmente radica en Miami tras su mudanza desde Barcelona para dejar todo el dolor del pasado atrás.