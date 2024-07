¡Escándalo! Gerard Piqué habría engañado a Clara Chía con una exparticipante de LCDLFM: lo que se sabe

Desde que se dio a conocer el noviazgo entre Gerard Piqué y Clara Chía, surgieron también varias apuestas de que no durarían demasiado porque el futbolista en algún momento traicionaría a la joven, tal como hizo con Shakira. Aunque hasta ahora han pasado dos años de feliz relación, recientemente trascendieron algunos rumores de que esta el español ya había fijado su atención en otra mujer y se trataría de Marie Claire Harp, la famosa exhabitante de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

¿Gerard Piqué está tratando de conquistar a Clara Chía? Los detalles de este sorpresivo rumor

Las especulaciones de que Piqué “traicionó" a Clara Chía con una atractiva modelo venezolana comenzaron a circular en días pasados, cuando se mencionó que hace un par de meses el deportista conoció a Marie Claire Harp y quedó impresionado con su belleza. Dichos encuentros tendrían lugar en los viajes que el ex de Shakira ha estado realizando para supervisar algunos asuntos de su proyecto de la Kings League, mismos que casi siempre realiza sin la compañía de su joven novia.

Marie Claire negó rotundamente las insinuaciones de un romance con Piqué

Esta noticia inevitablemente llamó la atención de los internautas, pues muchos consideraron que este escenario de Gerard “enamorado” de Marie Claire Harp sonaban en realidad bastante creíbles, especialmente porque la famosa presentadora es una mujer sumamente atractiva, además de que se sabe, posee un carisma único que la hace llamar la atención a donde quiera que vaya.

Diversos rumores señalaron a Marie Claire Harp como la misteriosa mujer que cautivó sorpresivamente a Gerard Piqué Instagram

Sin embargo, todo se trataría únicamente de especulaciones infundadas, mismas que ella misma se encargó de disipar contundentemente durante una breve conversación con De primera mano, emisión en la que habló de estos dichos sobre su vida personal.

“Sí, me enteré por algunas amistades, pero no, cero qué ver. Jamás lo he visto en persona, bueno sí, en un evento hace tiempo, pero nunca nos hemos ni siquiera estrechado la mano. No sé de dónde salieron estos comentarios, pero nada que ver”, aseveró la venezolana, quien esta semana regresó a los foros de “La Casa de los Famosos México” para participar como panelista.