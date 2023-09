Sergio Mayer explota contra Natalia Téllez por el trato grosero que le dio en Netas Divinas

Sergio Mayer pasó un trago amargo en un programa de televisión.

Sergio Mayer está pasando una mala racha desde su salida de ‘La casa de los famosos’, pues sus compañeros de Garibaldi no lo invitaron al reencuentro del grupo y ahora se sintió agredido en ‘Netas Divinas’.

El líder del Team Infierno en ‘LCDLFM’ salió con un “mal sabor de boca” de la entrevista que le realizaron en el programa ‘Netas Divinas’, del canal Unicable.

“No recuerdo bien y no quiero cometer un error, de quienes eran las conductoras, pero la verdad, la vibra y la forma en la que me entrevistaron no me gustó nada”.

Sin dar una fecha exacta de cuándo se transmitirá dicha emisión, el actor mencionó que hasta se sintió agredido por la manera en que lo entrevistaron, en específico de Natalia Téllez.

“Me gustaría que ustedes vean el programa y me den su opinión, sentí incluso un poco de agresión en la forma y en las preguntas. Especialmente de Natalia (Téllez), sentí una vibra muy rara, muy especial. Quiero su punto de vista porque a lo mejor fue una percepción mía, pero es importante que ustedes opinen cuando vean el programa”.

“No entiendo para que me invitaron, se los digo honestamente y se lo digo a la producción de Miguel Ángel Fox, sabes que te tengo mucho cariño y respeto, pero los tonos y las formas en las que algunas de tus conductoras me trataron no estuvo nada padre”, agregó.