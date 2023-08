Sergio ‘El pájaro’ Ortiz, exvocalista de Banda Cuisillos, aparece y ofrece disculpas tras su supuesta muerte

La noche de ayer te informamos que el equipo de trabajo de Sergio ‘El pájaro’ Ortiz, excantante de la Banda Cuisillos, anunció que el cantante había perdido la vida.

“Querido público, amigos, medios de comunicación y gente del gremio musical; agradecemos mucho su apoyo y comprensión en estos momentos. El día de mañana (hoy 26 de agosto) se darán detalles por este medio. Gracias por su apoyo”.

Lo anterior generó muchas dudas entre los fans de la agrupación y del cantante originario de Guadalajara, Jalisco, perteneciente a la Banda La Consentida, pues muchos suponían que se trataba de una estrategia publicitaria para promocionar una nueva canción.

Luego de que comenzara a correr dicha información, un integrante de la Banda La Consentida desmintió la muerte de su compañero.

“Qué tal amigos. Soy Jovani González, encargado de la Banda La Consentida de Jalisco, banda oficial de nuestro amigo Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz. Por este medio queremos comunicarles que ya logramos contactarnos con Sergio, se encuentra bien, gracias a Dios. Fue una falsa alarma”.

Horas después, fue el propio Sergio Ortiz que salió a desmentir su muerte y aclarar todo lo que ocurrió.

“Me veo en la triste y penosa necesidad de aclarar esta situación que se salió totalmente de control. Una persona de mi equipo de trabajo hace unos días había comentado sobre la idea de hacer una imagen mía con un moño negro para anunciar el lanzamiento de esta canción que se iba a lanzar el día de hoy que se llama ‘Mi funeral’, porque no se va a estrenar, porque siempre he estado en contra del morbo para crear vistas”.

“No estaba de acuerdo con esta idea. No sé en que momento se tomó la libertad esta persona para publicar esta imagen. Mi papá y mi familia me imagino lo que sintieron al ver esta imagen. Se me hizo una estupidez que publicaran algo así, creo que con eso no se juega y no se vale, estoy muy molesto. Quiero pedirles una gran y enorme disculpa. Para mí es lo más importante de todo esto aclarar que estoy bien. Estoy pensando en tomar acciones legales en contra de esta persona porque no se vale, por lógica no puedes publicar algo así".

Las reacciones del púbico no se han hecho esperar destacando el valor que tuvo ‘El pájaro’ Ortiz para dar la cara y otros con comentarios como el de que no se vale jugar con algo tan preciado como es la vida y verla cara a la gente, para ganar dinero.