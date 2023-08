Sergio Andrade: Reaparece su primera esposa. Quién es, qué hace y qué dijo

La serie de Gloria Trevi: Ellas soy yo, ha causado un total revuelo. La historia de terror que vivió la cantante a manos de Sergio Andrade ocasiona cada vez más y fuertes reacciones entre los involucrados.

Poco se sabe de la primera esposa del productor musical, pero ella misma decidió romper el silencio y salir del anonimato al que estaba sumergida. Guadalupe Casillas, cantante también, apareció en redes sociales para decir que no está muerta cómo se ha rumorado.

“Es complicado para mí hacer este video, pero la verdad es que se ha dicho mucho de mí, pero cuando inventan cosas no me gusta. Mi nombre es Guadalupe Casillas, primera esposa de Sergio Andrade, de lo cual no me enorgullezco de verdad”, comienza diciendo la mujer que vivió al lado del hombre a finales de la década de los 70.

En una transmisión en vivo que realizó desde su canal de YouTube, en el que tiene sólo 41 suscriptores, la cantante se enfocó en desmentir rumores y lanzar varios mensajes.

“Hay varias cosas que quiero aclarar, sigo viva y algunas personas no saben si sigo viva o no. Mi nombre artístico es Linda Casillas y así llevo trabajando mucho tiempo, para Claudia Icalza le digo que no soy una cantante de cuarta, pero pues a lo mejor y para su gusto sí", señaló.

Primera esposa de Sergio Andrade reaparece

Redes sociales

¿Qué hace actualmente la primera esposa de Sergio Andrade?

Guadalupe Casillas también habló de su vida privada actual, sin dar mayores detalles de lo que vivió al lado de Sergio Andrade.

“No tuve ningún hijo de Sergio, tengo dos hijas maravillosas, mi cabello ya es cano, y me dedico a cantar en un restaurante muy cómodamente en la ciudad de Malinalco”.

Finalmente, lanzó un contundente mensaje para varias personas: “Vivo muy feliz, el éxito es diferente para todos nosotros”.