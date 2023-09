¿Sergio Andrade es el papá del hijo que Gloria Trevi tuvo en la cárcel?

Sergio Andrade y Gloria Trevi, el misterio que los envuelve

¿Sergio Andrade es el papá del hijo que tuvo Gloria Trevi en la cárcel? Es la pregunta que muchas personas se han hecho, pues hasta el momento se desconoce quién es el padre biológico de Ángel Gabriel, quien nació el 18 de febrero de 2002 cuando la cantante cumplía su condena por presunta corrupción de menores en una prisión de Brasil.

Ángel, quien hoy tiene 21 años de edad, habló por primera vez de su padre en 2020: “Yo tengo un padre y es Armando Gómez”, dijo sobre el actual esposo de su madre. “Él es quien me crió, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado”, agregó en un encuentro con los medios.

Sin embargo, algunos creen que Sergio Andrade podría ser el papá biológico de Ángel Gabriel por el supuesto parecido físico. Y se habla de otra teoría, la de un guardia brasileño con quien Gloria habría tenido relaciones en la cárcel y fruto de sus encuentros habría nacido su primer hijo varón.

Gloria Trevi recupera a su hijo tras salir de la cárcel

Se ha especulado que Ángel Gabriel fue criado por una monja llamada Rosita mientras Gloria Trevi estaba presa. Posteriormente, la monja le habría entregado el niño a Gloria Ruiz Arredondo, mamá de la cantante, quien lo crió hasta que su hija quedó absuelta y obtuvo su libertad en septiembre del año 2004.

“Yo soy su padre y su madre porque yo lo mantengo, yo lo cuido, yo lo amo. Yo le voy a dar la moral, yo le voy a dar la educación, yo le voy a dar los principios y yo le voy a dar los motivos para sentirse orgulloso”, declaró la cantautora en una entrevista con Adela Micha, en 2014.

Hoy, madre e hijo mantienen muy buena relación, pues además sigue sus pasos dentro de la música. Ambos intercambian emotivos mensajes en las redes sociales y, Gloria Trevi representa el mayor orgullo y admiración de Ángel Gabriel.