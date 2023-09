¿Quién es Regina Villaverde, la joven actriz que interpreta a Gloria Trevi?

Regina Villaverde tiene muy claro su objetivo profesional tras haber interpretado a Gloria Trevi en su serie biográfica

Regina Villaverde interpreta a Gloria Trevi cuando tiene entre 14 y 21 años en la serie ‘Ellas soy yo: Gloria Trevi’, que estrena este lunes 4 de septiembre a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

Regina es una joven actriz originaria de la Ciudad de México, debutó en el medio con la serie biográfica ‘Ellas soy yo: Gloria Trevi’ y fue seleccionada durante los castings que hizo Carla Estrada alrededor del país para encontrar a una joven con rasgos similares a los de la intérprete de ‘Zapatos viejos’ en su adolescencia.

Aunque la serie biográfica de Trevi marcó el debut de Regina, en los planes de la joven está seguirse preparando para lograr una carrera actoral sólida.

“Estoy muy feliz de que mi primera experiencia en la actuación sea interpretar a Gloria Trevi; ha sido todo un reto, estoy muy emocionada porque con esto empieza mi carrera, voy a seguir preparándome muchísimo y espero que les guste mi trabajo. He tenido una respuesta muy bonita del público, recibo mensajes muy lindos y positivos; que me reconozcan y me pidan fotos es muy padre, estoy agradecida con todos los que me están apoyando”, platicó en entrevista para la versión impresa de TVyNovelas.

Regina Villaverde se identifica con Gloria Trevi por una razón muy especial

A su corta edad, Regina Villaverde no conocía la historia de Gloria Trevi; sin embargo, cuando empezó a preparar su personaje se sintió identificada con la cantante por una razón muy especial, y es que ambas luchan por sus sueños.

“No conocía mucho su historia, pero al irla conociendo me convertí en su fan. Tuve varios meses de preparación intensa, estudiando su forma de ser y personalidad, su música, su historia, su vida, y fue increíble porque a mí me toca una etapa bien bonita que muchos no conocen, que es cuando todavía vive en Monterrey y empieza con el sueño de ser artista; se viene a la Ciudad de México a luchar por sus sueños, por lo que tanto anhelaba desde pequeña, con sus dificultades”, dijo la joven intérprete.