¿Sebastián Rulli sigue con Angelique Boyer? El actor le mandó un esperanzador mensaje a sus fans

Sebastian Rulli y Angelique Boyer hicieron explotar las redes sociales hace unos días, cuando comenzó a circular el rumor de que se habían separado luego de nueve años de relación, lo que desató una auténtica avalancha de memes

El silencio que la pareja guardó sólo intensificó la controversia , la cual fue cobrando fuerza con el paso de las horas y sólo se tranquilizó cuando los famosos publicaron algunas fotos en Instagram que demostraron no sólo que no habían terminado, sino que estaban más enamorados que nunca.

Sebastián Rulli fue quien se encargó de sepultar los rumores con una actitud en Instagram que, aunque discreta, fue suficiente para confirmar que él y Angelique Boyer seguían juntos; ahora, el actor argentino fue más allá y, por primera vez, habló públicamente sobre este supuesto truene que hizo dudar del amor verdadero a más de un internauta.

“NOS REÍMOS”, DIJO SEBASTIÁN RULLI SOBRE LOS RUMORES DE UN TRUENE CON ANGELIQUE BOYER

Hace unas horas, Sebastián Rulli fue abordado por reporteros apostados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes no dudaron en preguntarle su opinión sobre los rumores sobre su supuesta ruptura con Angelique Boyer.

“Sí existe el amor, no sólo por nosotros, sí, confíen en que existe”

Para la tranquilidad de sus fans, Sebastián confirmó que no ha terminado con Angelique Boyer, e incluso afirmó que estos rumores no afectan su noviazgo, pues hasta los hacen reír.

“Lo que quieran, total, a nosotros no nos afecta, no le damos importancia (...) nos preguntamos de dónde los sacan y por qué y para qué, a nosotros no nos afecta, es más, nos reímos. A alguno quizá le molesta o le da también por el ingenio de poner sus memes que están muy buenos”, expresó el actor , quien también le mandó un mensaje a las personas que no creen en el amor:

“Sí existe el amor, no sólo por nosotros, sí, confíen en que existe. La verdad es que si les da gusto el que estemos juntos, eso es mejor”, aseguró Rulli, quien reiteró que no es necesario un documento de matrimonio para ser feliz al lado de la mujer que ama: Angelique Boyer.

“Sí, está más que claro, demostrado, y no hace falta ningún otro documento ni compromiso para que la gente nos crea”, concluyó el galán de telenovelas.

