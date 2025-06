Sebastián Ligarde respondió a los haters con un durísimo mensaje: esto dijo

Sebastián Ligarde es una figura que ha marcado generaciones por sus papeles memorables como villano de telenovela, pero también por su apertura sobre temas personales y su constante actividad en redes sociales en recientes tiempos. En medio de una etapa donde comparte reflexiones, anécdotas y hasta secretos de bienestar, el actor decidió alzar la voz frente a los ataques que ha recibido por parte de haters .

¿Qué mensaje lanzó Sebastián Ligarde contra los comentarios ofensivos?

El actor de “Vivo por Elena” utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje claro y firme a quienes han cruzado la línea del respeto en redes sociales. Visiblemente molesto, pero con un tono mesurado, Sebastián Ligarde explicó que ha sido víctima de comentarios profundamente hirientes, algunos deseándole incluso la muerte.

En su video, expresó: “Yo acabo de leer unos comentarios deseándome que pronto esté muerto y que le esté haciendo compañía a mis abuelotes que también ya están muertos, etcétera, etcétera, cosas de ese tipo. Aparte, a veces se meten de una manera muy vulgar con mi vida privada, etcétera.”

Ante esta situación, dejó claro que tomará medidas para proteger su bienestar emocional: bloqueará y eliminará a cualquier usuario que haga comentarios groseros o malintencionados. También subrayó que fue educado para valorar el respeto y la amabilidad, virtudes que parecen escasear en interacciones digitales con cierto tipo de personas.

¿Qué opinó Sebastián Ligarde sobre la cultura de odio en redes?

Para Sebastián Ligarde, el anonimato y la facilidad de escribir desde una pantalla no justifican la falta de empatía. Recalcó que muchas de las personas que insultan en internet no conocen realmente a quienes atacan, por lo que considera incomprensible que exista tanta agresividad gratuita.

Dijo sentirse agradecido con el 99% de sus seguidores, a quienes reconoció por su cariño y apoyo constante. En sus palabras: “Yo los quiero mucho y me encanta compartir mi vida, pensamientos, reflexiones, mis canciones, cosas con ustedes.”

El mensaje de Ligarde se convirtió en un llamado a reflexionar sobre la manera en que interactuamos en plataformas digitales, sobre todo con figuras públicas que, aunque expuestas, también merecen respeto.

¿Cómo es la vida personal de Sebastián Ligarde actualmente?

Desde que hizo pública su relación en 2013, Sebastián Ligarde ha compartido con mayor apertura aspectos de su vida familiar. Está casado con el abogado Jorge López Lira, con quien lleva más de 35 años de relación y más de una década legalmente casados. Juntos formaron una familia al adoptar a Luis, un joven de 17 años que conocieron en clases de actuación.

Luis, hoy de 32 años, tuvo una infancia marcada por el maltrato y la violencia familiar. Según relató el actor, cruzó a pie el desierto rumbo a Estados Unidos a los nueve años, al huir con su madre de un padre alcohólico que los maltrataba.

Sebastián Ligarde no escatimó en halagos para su hijo, a quien describe como su pilar en esta etapa de su vida: “Luisito es mis piernas, mis brazos. Ya no puedo hacer muchas cosas. Es un muchacho maravilloso, no hace drogas, no sale de antro, limpia la alberca, los animales lo adoran.”

¿Quién es la hija biológica de Sebastián Ligarde?

Además de su hijo adoptivo, Sebastián Ligarde tiene una hija biológica, Dawn Amedee. Sin embargo, el actor ha confesado públicamente que no mantiene una relación cercana con ella y que no tiene intenciones de buscar un acercamiento, aunque no ofreció detalles sobre los motivos de ese distanciamiento.

¿Cuál es el secreto de juventud de Sebastián Ligarde?

A sus 72 años, Sebastián Ligarde sigue sorprendiendo por su aspecto. Aunque no ha pasado por el quirófano ni se aplica tratamientos costosos, ha revelado que desde hace más de 40 años practica la orinoterapia.

Este tratamiento, que ha despertado controversia y curiosidad, consiste en aplicar su propia orina sobre la piel. Ligarde relató que conoció esta práctica en los años 80 gracias a una actriz , y que desde entonces la ha mantenido como parte de su rutina diaria.

Según explicó, la orina no es un desecho, sino una forma filtrada de la sangre, rica en urea, la cual —asegura— tiene efectos rejuvenecedores: “En mi rostro no hay cirugía, no hay bótox, no hay nada. No me pongo crema hace 20 años, ni la más cara ni la más barata. Ninguna.”

El actor explicó que recolecta su orina después de las 4 de la mañana, desecha las primeras gotas y guarda el resto en un vaso. Por la mañana, humedece un algodón y se lo aplica en el rostro, manos y cuello. También mencionó que puede ingerirse en pequeñas cantidades al colocar gotas debajo de la lengua.

Si bien esta práctica genera opiniones divididas, Ligarde asegura que ha sido clave para mantener su piel en buen estado durante décadas.