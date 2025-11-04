Se incendia residencia de Julián Figueroa en Veracruz; también fue la casa de Salma Hayek

La madrugada del jueves 30 de octubre se reportó un incendio en una propiedad que estaba abandonada en Coatzacoalcos, Veracruz.

El siniestro provocó la movilización tanto de elementos de la Policía Municipal, quienes llegaron como primero respondientes, así como el personal de Protección Civil.

Bomberos Municipales indicaron que el predio ubicado en la calle 18 de marzo, entre Nicolás Bravo y Vicente Guerrero de la colonia Centro, fue incendiado por personas sin hogar. Trascendió estas personas prendieron una fogata para calentarse, provocando el incendio.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para verificar en qué circunstancias se dieron los hechos. En tanto, la casa fue acordonada y Protección Civil inició las diligencias necesarias.

El fuego fue controlado y más tarde se supo que la antigua casa de Salma Hayek es habitada por personas en situación de calle.

El inmueble fue propiedad del empresario Sami Hayek y posteriormente, fue vendido al cantante Joan Sebastian quien después la heredó a Julián Figueroa.

La residencia ha estado abandonada desde hace mucho tiempo y ha sido desmantelada al grado de que ya se robaron el portón de la entrada principal.

Según reportes, esta sería una de las casas que aparentemente le reclamaría Imelda Tuñón, viuda de Julián, a su exsuegra Maribel Guardia, en el pleito legal que sostienen por la herencia que le corresponde a José Julián, nieto de la actriz.