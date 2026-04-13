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SE COMPLICÓ CIRUGÍA de Linet Puente; una reducción de senos que se extendió por 7 horas

Esto se sabe sobre la salud de la conductora de televisión que ingresó a una operación aparentemente bajo control.

Abril 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Linet-Puente.jpg

Linet Puente dio detalles de la cirugía de reducción de senos que se le complicó.

YouTube/Instagram

“Hubo un par de complicaciones; ya se estaba necrosando el pezón”.

La conductora de ‘Ventaneando’, Linet Puente, asustó a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía estética que derivó en complicaciones médicas. Y es que durante una emisión explicó que una mamoplastia de reducción se extendió a siete horas.

El procedimiento, que busca disminuir el tamaño del busto para aliviar molestias físicas y mejorar la proporción corporal, se convirtió en una experiencia de alto riesgo.

“Hubo un par de complicaciones; ya se estaba necrosando el pezón porque te tienen que quitar el pezón y los ponen en hielo”, indicó.

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La comunicadora expresó que su motivación fue tanto estética como médica, ya que su complexión mezclada con el tamaño de su busto le generara incomodidad constante.

“Soy chichona y soy chaparrita, esto me da más volumen. Se hizo esta cirugía para que se viera en dónde empezaba y dónde terminaba la cintura”, dijo Puente.

Además, la colaboradora de ‘Ventaneando’ reconoció que el peso le provocaba dolores recurrentes en la espalda. Aunque su intención primaria era evitar los implantes o elegir unos pequeños, expertos determinaron que eran necesarios para dar forma tras la reducción de tejido.

Finalmente, Linet aceptó un tamaño mayor al previsto para lograr un resultado funcional.

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Tendencia en cirugías de busto

La reciente operación de la conductora se suma a una tendencia entre celebridades que se han replanteado conservar sus implantes mamarios.

Figuras como Esmeralda Pimentel, Michelle Renaud, Marjorie de Sousa, Carmen Aub, Brenda Zambrano, Romina Marcos, Andrea Legarreta, Verónica del Castillo, Gala Montes, Eiza González, Galilea Montijo, entre otras, se sometieron al mismo proceso por motivos de salud.

linet puente Ventaneando
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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