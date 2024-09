Marjorie de Sousa revela detalles de su operación para retirarse los implantes mamarios

La actriz venezolana Marjorie de Sousa ha compartido en sus redes sociales su experiencia tras someterse a una explantación mamaria, un procedimiento que decidió realizar hace unos meses y que, según ella, ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado por su salud.

En un emotivo video, Marjorie habló de los miedos que enfrentó antes de la operación y de cómo su vida ha mejorado desde entonces.

“Hoy me siento muy bien, veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor”, expresó la actriz. Marjorie animó a otras mujeres que estén considerando el procedimiento a informarse y a buscar el apoyo adecuado, destacando la importancia de escuchar los testimonios de otras pacientes.

La intervención tuvo lugar en Barranquilla, donde permaneció 16 días en recuperación.

“Ya llevo tres meses desde que me explanté… Me siento mucho más activa, con mucho más ánimo. Desde que me las quité, no se me han vuelto a hinchar mis pies”, explicó. Entre los problemas que ya no experimenta, mencionó las reacciones inflamatorias, dificultades respiratorias y migrañas que sufrió durante años antes de descubrir que sus implantes eran los responsables.

Marjorie también publicó un video junto a su doctor, en el que detalla cómo fue el proceso y la pesadilla que vivió antes de tomar la decisión. Ahora, la actriz espera que su historia sirva como inspiración para aquellas mujeres que, al igual que ella, tienen dudas o miedos sobre la explantación mamaria.

“Hoy me siento feliz con mi Marjorie y amo volver a verme como yo era”, concluyó.