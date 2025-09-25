Se accidenta don Roberto, padre de Bobby Pulido, y termina con 5 costillas rotas

Don Roberto Pulido sufrió un accidente que lo obligó a cancelar sus próximas presentaciones del fin de semana en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado, el cantante texano, padre de Bobby Pulido, sufrió un accidente la mañana de este 24 de septiembre tras caer de su camioneta.

La caída provocó heridas. Como consecuencia, sufrió la fractura de cinco costillas.

Actualmente su estado de salud se reporta como estable, pero con mucho dolor, por lo que deberá permanecer en reposo bajo supervisión médica.

Debido a la caída, don Roberto Pulido no podrá seguir con su gira de presentaciones Por la puerta grande. Sin embargo, para beneficio del público, y evitar cancelaciones, será solo Bobby Pulido quien ofrezca los conciertos.

“La familia Pulido agradece profundamente las muestras de cariño y el apoyo del público, y pide comprensión mientras Roberto se recupera”, informaron en el comunicado.

Bobby Pulido escribió en Instagram: