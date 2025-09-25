Suscríbete
Famosos

Se accidenta don Roberto, padre de Bobby Pulido, y termina con 5 costillas rotas

No se presentará en concierto, y su hijo reacciona.

September 24, 2025 • 
MrPepe Rivero
bobby-pulido-papa.jpg

Don Roberto y Bobby Pulido

Instagram

Don Roberto Pulido sufrió un accidente que lo obligó a cancelar sus próximas presentaciones del fin de semana en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado, el cantante texano, padre de Bobby Pulido, sufrió un accidente la mañana de este 24 de septiembre tras caer de su camioneta.

Te puede interesar:
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La caída provocó heridas. Como consecuencia, sufrió la fractura de cinco costillas.

Actualmente su estado de salud se reporta como estable, pero con mucho dolor, por lo que deberá permanecer en reposo bajo supervisión médica.

Debido a la caída, don Roberto Pulido no podrá seguir con su gira de presentaciones Por la puerta grande. Sin embargo, para beneficio del público, y evitar cancelaciones, será solo Bobby Pulido quien ofrezca los conciertos.

“La familia Pulido agradece profundamente las muestras de cariño y el apoyo del público, y pide comprensión mientras Roberto se recupera”, informaron en el comunicado.

Bobby Pulido escribió en Instagram:

“Mi papá se cayó al subirse a su camioneta. Se rompió cinco costillas. Tiene mucho dolor, pero está estable, gracias a Dios. No podrá cantar conmigo este fin de semana en Fort Myers, Florida. Gracias por sus oraciones”.

Bobby Pulido Accidente
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
galilea-looks-sytils-.jpg
Famosos
Revelamos en exclusiva los secretos detrás de los looks de Galilea Montijo en La casa de los famosos México
September 24, 2025
 · 
Nayib Canaán
José-Luis-Rodríguez-Luis-Miguel.jpg
Famosos
José Luis Rodríguez ‘El Puma’ reveló que Luis Miguel lo visitó en su peor etapa de salud: “Acabamos llorando”
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Abelito-el-tenorio.jpg
Famosos
‘Abelito’ todavía no sale de ‘La Casa de los Famosos’ y ya tiene confirmadas dos obras de teatro
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg
Famosos
‘Gomita’ buscó quedar embarazada por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Me muero por ser mamá”
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Protagonista de ‘Dawson’s Creek’ reaparece tras ser diagnosticado con cáncer
James Van Der Beek no pudo asistir a la reunión pactada con sus compañeros de ‘Dawson’s Creek’ por sus problemas de salud.
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara dedica mensaje a Daniela, su hija fallecida hace 6 años: “Tu luz sigue brillando en mí”
La conductora compartió una emotiva foto de su hija, quien perdió la vida en 2018 a causa de lupus.
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tylor-Chase.jpg
Hollywood
Actor de ‘Nickelodeon’ es hallado viviendo en la indigencia; fans piden ayudarlo
La estrella infantil Tylor Chase fue captado en las calles de Estados Unidos.
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
valeria-marquez-salon.jpg
Famosos
Así luce de noche el salón donde murió Valeria Márquez: ¿Qué ha pasado a 4 meses del crimen?
El lugar donde llegó un sujeto a dispararle sigue intacto.
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero