¿SALIO CON MR. BIG? Una actriz de ‘Sex and the City’ aclaró un histórico rumor

La actriz Kristin Davis , reconocida mundialmente por interpretar a Charlotte York en Sex and the City , decidió poner fin a los persistentes rumores sobre una supuesta relación sentimental con su compañero de reparto Chris Noth (Mr. Big). En un reciente episodio de su podcast, fue categórica al afirmar: “¡No, no salí con él!”.

La revelación se dio en su programa Are You a Charlotte?, cuando una seguidora le preguntó directamente si había tenido algo con Noth. Davis respondió sin rodeos: “¡No, no salí con él!”, y agregó con humor: “Eso es un mito. Una leyenda urbana”.

El origen de los rumores y las imágenes malinterpretadas

Los rumores surgieron a principios de los 2000, cuando ambos fueron fotografiados en la alfombra roja de los MTV Movie Awards , y en una de esas imágenes ella aparecía lamiéndole la mejilla a Noth, algo que muchos interpretaron como una muestra de intimidad.

En el episodio, que tuvo como invitada a Megan Thee Stallion, Davis subrayó que siempre hubo una amistad profesional con Noth, pero nunca pasó de eso. “Charlotte era pro-Big, así que yo apoyaba al personaje. Pero Chris y yo nunca tuvimos nada”, aseguró.

“Fue una tontería de ese momento. Pero las redes sociales han sacado esas fotos fuera de contexto durante años”, explicó Davis, en referencia a los debates que reaparecen constantemente en plataformas como Reddit.

Una aclaración que agradecen los fans

Después de que el fragmento del podcast fuera publicado en redes sociales, muchos fanáticos expresaron alivio y gratitud por la aclaración. “¡Me habían mentido todos estos años! Gracias por decir la verdad”, comentó una usuaria en Instagram.

En múltiples entrevistas a lo largo de su carrera, Kristin Davis ha mantenido una postura reservada sobre su vida privada, lo que contribuyó a que este tipo de rumores persistiera durante tanto tiempo sin confirmación ni desmentido… hasta ahora.

La reacción de las protagonistas ante las acusaciones contra Chris Noth

En 2021, el actor Chris Noth fue acusado de agresión sexual por varias mujeres. Ante estos hechos, Davis, junto a sus compañeras Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon, emitió un comunicado conjunto en el que afirmaron:

“Estamos profundamente tristes por escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se presentaron y compartieron sus experiencias”.

Davis también declaró en una entrevista con Entertainment Tonight: “Fue devastador para todas. No podíamos creerlo. Fue un golpe para nosotras como elenco y como personas”.

Un tema cerrado: “No hubo romance, solo trabajo y respeto”

La actriz dejó en claro que, pese a las múltiples especulaciones mediáticas y el cariño que los fans sienten por la pareja ficticia de Charlotte y Mr. Big, “en la vida real, fue solo una relación de trabajo, con respeto y compañerismo”.

El podcast Are You a Charlotte? se ha convertido en un espacio donde Davis no solo rememora su paso por Sex and the City, sino que también derriba mitos y habla con libertad sobre lo que ocurrió —y lo que no— tras bambalinas.

TE RECOMENDAMOS: