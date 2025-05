NO VUELVEN MÁS : los tres personajes del reboot de “Sex and the City” que no estarán en la temporada 3

“And Just Like That”, el reboot de “Sex and the City ” , regresa este jueves 29 de mayo con su tercera temporada. Pero la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker no contará con tres actrices que tuvieron papeles cruciales en el pasado. ¿Cuáles fueron las razones?

Después de casi tres años de espera, la nueva tanda de episodios se estrenará a través de la plataforma Max a partir de las 22 y de ahí en más, todos los jueves. En total, la temporada tres de esta nueva versión y etapa en las vidas de Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) tendrá 12 capítulos.

Sin embargo, no volverán:

1. Che Díaz (Sara Ramírez)

Sara Ramírez, quien interpretó a Che Díaz, una persona no binaria y pareja de Miranda, no estará en la tercera temporada. Según Cynthia Nixon en la revista Variety, tanto Ramírez como el showrunner consideraron que el arco de Che “había concluido naturalmente”. Aunque se especuló que la salida podría estar relacionada con las opiniones políticas de Ramírez en redes sociales, la producción afirmó que la decisión fue puramente creativa. No obstante, los fanáticos nunca estuvieron contentos con este personaje.

2. Nya Wallace (Karen Pittman)

Karen Pittman encarnó a la profesora Nya Wallace, amiga de Miranda. No obstante, tampoco regresará en la nueva temporada. Su salida se debe a conflictos de agenda, ya que la actriz está comprometida con otros proyectos como The Morning Show en Apple TV+ y Forever en Netflix. Aunque el equipo creativo contaba con su personaje, fue imposible coordinar los tiempos de rodaje.

¿Vuelve Samantha Jones?

Tras las súplicas de millones de fans de todo el mundo, Kim Cattrall aceptó un mínimo cameo de su icónico personaje de Samantha Jones para el final de la temporada 2 de “And Just Like That”. Pero no más que eso: luego de una serie de rumores, la actriz confirmó que no volverá nunca más a la serie.

Aw that’s so kind but I’m not 💋 — Kim Cattrall (@KimCattrall) July 21, 2024

Su decisión de no participar se debe a desacuerdos creativos y tensiones personales con el equipo original, especialmente con Sarah Jessica Parker. Cattrall expresó su descontento con las propuestas narrativas para su personaje y no fue invitada formalmente a unirse al proyecto.

Aunque realizó un breve cameo en la segunda temporada bajo condiciones específicas—como no interactuar con el elenco principal ni con el showrunner Michael Patrick King—ha dejado claro que no tiene intención de regresar.

¿Qué trae la nueva temporada de “And Just Like That?

“Entre cócteles, charlas sinceras y retos amorosos que nunca pasan de moda, Carrie, Miranda y Charlotte nos recuerdan que crecer no significa perder el brillo”, afirman desde la plataforma MAX.

De esta manera, la tercera temporada de And Just Like That promete una combinación de nostalgia y renovación, explorando las complejidades de la vida, el amor y la amistad en la madurez, mientras introduce nuevos personajes y tramas que enriquecerán el universo de la serie.

