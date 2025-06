Salió a la luz un perturbador secreto de ‘Chespirito': la inesperada revelación de una actriz del Chavo del 8

Los secretos y polémicas en torno a la figura de Roberto Gómez Bolaños, creador de algunos de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana, resurgen a raíz de la serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”. La producción, que se transmite por la plataforma Max, ha despertado el interés del público tanto por los aspectos conocidos de su vida, como por episodios poco explorados relacionados con su carrera y vida personal.

En medio de esta ola de curiosidad, cobra relevancia un antiguo testimonio de la actriz mexicana Rosita Bouchot, quien participó en “El Chavo del 8” durante la década de los 70 y que, tiempo atrás, reveló un momento incómodo que vivió con “Chespirito”, el cual generó especulaciones entre los seguidores del programa.

¿Qué dijo Rosita Bouchot sobre su salida de “El Chavo del 8”?

Rosita Bouchot interpretó en su momento al personaje de Paty, una de las nuevas integrantes de la vecindad que apareció en el episodio “Las nuevas vecinas”, emitido a mediados de los años 70. Su participación fue breve, pero suficiente para que su rostro quedara grabado en la memoria de los televidentes.

Sin embargo, su salida abrupta del programa despertó interrogantes que, con el paso de los años, encontraron respuesta . En un video publicado en sus redes sociales oficiales, la actriz detalló lo que ocurrió tras bambalinas y que, según sus palabras, pudo haber motivado su inesperada salida.

“Roberto me daba mucho respeto, él era un hombre casado”, relató Bouchot, al recordar una conversación privada que tuvo con el creador del programa. En ese encuentro, Gómez Bolaños le confesó que no sabía si la había contratado como actriz o porque sentía una atracción personal hacia ella.

Aunque en ese momento no ocurrió ningún acercamiento físico ni insinuación directa, Rosita admitió que el comentario la incomodó y que, tras esa charla, no volvió a participar en el programa. Si bien no acusó a Gómez Bolaños de haberla condicionado laboralmente, dejó abierta la posibilidad de que sus palabras influyeran en su salida.

¿Hubo algún romance o acoso por parte de “Chespirito”, según Rosita Bouchot?

La actriz fue muy clara en negar cualquier situación de acoso o comportamiento indebido por parte de Roberto Gómez Bolaños. En su testimonio enfatizó que nunca hubo un contacto inapropiado y que, si bien el comentario la desconcertó, el creador de “El Chavo del 8” siempre la trató con respeto.

De hecho, Bouchot atribuyó su participación en el programa a su hermano, el actor Horacio Gómez, quien interpretaba a Godínez en la famosa serie. Según explicó, fue él quien intervino para que ella tuviera un espacio en la producción.

“Creo que si le gustaba, dentro de todo fue muy respetuoso”, afirmó Bouchot en su video para descartar las versiones que lo califican como un hombre mujeriego. Señaló que nunca recibió invitaciones fuera del trabajo ni insinuaciones más allá de aquel comentario en el camerino.

¿Por qué resurgió este testimonio de Rosita Bouchot?

La serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, basada en la vida y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños, ha sido el detonante para que antiguos testimonios y polémicas sobre el creador de “Chespirito” vuelvan a la conversación pública. El distanciamiento con Carlos Villagrán, su controvertido romance con Florinda Meza y episodios desconocidos de su vida personal han captado la atención de los espectadores.

En este contexto, el relato de Rosita Bouchot volvió a circular en redes sociales para alimentar las especulaciones sobre el ambiente en los sets de grabación y la vida privada de Gómez Bolaños . La actriz decidió aclarar el tema de forma directa con sus seguidores, quienes también le habían enviado preguntas al respecto.

¿Quién es Rosita Bouchot?

Rosita Bouchot es una actriz, cantante y guionista mexicana que inició su carrera artística en la década de los 70. Su paso por “El Chavo del 8” fue breve, pero logró ganarse el cariño del público al interpretar a Paty, uno de los personajes que aparecieron esporádicamente en la serie.

Además de su participación en “El Chavo del 8”, Bouchot tuvo intervenciones en otros programas de Roberto Gómez Bolaños, como “El Chapulín Colorado”, donde interpretó a la esclava Artritis en uno de los episodios más recordados. Su carrera se extendió a telenovelas, cine y producciones juveniles, como su participación en “Skimo” en 2006.

Actualmente, Rosita Bouchot mantiene presencia en redes sociales, donde comparte anécdotas y recuerdos de su paso por la televisión mexicana.

¿Qué impacto ha tenido “Sin querer queriendo” en la imagen de “Chespirito”?

El estreno de la serie “Sin querer queriendo” ha generado opiniones divididas entre los fanáticos y críticos. Mientras algunos celebran conocer la vida detrás del ícono televisivo, otros consideran que la producción exhibe aspectos incómodos o controvertidos que podrían empañar su legado.

Testimonios como el de Rosita Bouchot alimentan el debate sobre la verdadera personalidad de Roberto Gómez Bolaños, un hombre admirado por millones, pero cuya vida privada sigue generando interrogantes. La serie, que estrena un capítulo cada semana en Max, continúa reavivando viejos rumores y revelaciones que mantienen a la figura de “Chespirito” bajo la mirada pública.