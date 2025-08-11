Galilea Montijo luce un elegante vestido en la segunda eliminación de La Casa de los Famosos

Desde el inicio de esta temporada de La Casa de los Famosos, Galilea Montijo ha destacado por los modelos que ha lucido y la imagen que ha proyectado.

Esto no es una casualidad ya que, como ella misma lo ha dicho, trabajo durante más de seis meses para renovar su físico con miras a esta tercera temporada.

En esta segunda gala de eliminación, lució un vestido con el negro como color dominante. Una transparencia en la parte del pecho y que cubría sus brazos le dieron al atuendo una aire sobrio.

El resto del vestido (que llegaba hasta las rodillas) tenía un sobre-tejido plateado que le daba un brillo permanente.

Galilea Montijo José Luis Ramos

El vestido es un original de la casa Bronx and Banco, pero intervenido por la dupla Iann / Dey. La primera es una casa de moda establecida en Nueva York mientras que la segunda es un dueto de diseñadores guanajuatenses. Ambos son los consentidos de Gali para esta temporada.

Los dos vestidos anteriores de Galilea Montijo en las galas dominicales

En la gala de estreno, Gali apostó por un vestido color plata ceñido al cuerpo de la cintura hacia arriba y con escote V, que hacían resaltar su figura.

El vestido era de los diseñadores Iann y Dey, de la casa de modas Iann Dey Bridal ubicada en León de los Aldama, Guanajuato, especialistas en bodas y atuendos de lujo que han vestido a famosas como Belinda.

Como es su costumbre, Galilea Montijo lució un vestido espectacular en La Casa de los Famosos México. Facebook

Llevaba brillos y pedrería que se complementan con unos guantes del mismo estilo. En la parte de arriba destacaba una estructura de acrílico transparente que llega al cuello. Este detalle le da un toque moderno y muy fashionista. De pasarela.

Galilea siempre se viste bella digan lo que digan, siempre elegante”, “es lo único que salva está temporada: Gali”, escribieron fans en la cuenta de Instagram de TVyNovelas cuando Galilea salió con su vestido de la primera gala de eliminación el pasado 3 de agosto.

La conductora apareció con un vestido en color hueso y un corset negro que hacía las funciones de cinturón.

El vestido es un Iann/Dey, la misma casa que ha diseñado su modelo de la gala de estreno y el mismo que lució en la primera gala de nominación.