Sabine Moussier reveló que se enamoró de una mujer y confesó la triste razón que les impidió estar juntas

A sus 58 años y habiendo atravesado por distintos episodios complicados, tanto a nivel personal como profesional, Sabine Moussier ya tendría más que claro lo mucho que importa quitarse los temores y animarse a probar experiencias desconocidas. Precisamente esto es lo que habría hecho hace poco, cuando se dio la oportunidad de confiar otra vez en el amor, pero ahora con una mujer, siendo esta su primera vez saliendo con alguien del mismo sexo.

Sabine Moussier confesó que tuvo un romance con otra mujer y se dijo satisfecha por ‘atreverse a explorar’

A través de una charla con la prensa, retomada por medios como “Venga la Alegría”, Sabine Moussier fue cuestionada respecto a su vida amorosa y con ello hizo una sorprendente revelación. Esto debido a que habló sin tapujos del romance lésbico que habría vivido recientemente, el cual si bien no funcionó, le dejó valiosas lecciones.

“La verdad es que traté de explorar hace muy poquito tiempo, porque para mí, el amor es lo que más importa. Es lo que vale en la vida. Yo me defino como un ser humano maduro, con muchas vivencias, con muchas experiencias, que se ha levantado de todas y que sabe entregar el corazón”, dijo entusiasmada la actriz, que en 2024 protagonizó un ardiente beso con Karime Pindter y se hizo viral.

Tristemente, la relación de Sabine Moussier con una mujer no logró consolidarse y terminaron separándose muy pronto. Sobre las razones de este fracaso amoroso, la antagonista de producciones como “El privilegio de amar”, explicó que simplemente las cosas no se dieron y, aunque sigue teniendo gran cariño por esta persona, ya aceptó que no podría haber hecho nada para cambiar la situación.

“No me dejó llegar a más, es algo que pudo ser hermoso, pero así como dicen, no está dentro de mí”, sentenció la artista sobre esta mujer que le robó el corazón y cuya identidad todavía se desconoce.

¿Quiénes han sido los novios de Sabine Moussier?

Si bien la emblemática villana de telenovelas ha procurado mantener los detalles de su intimidad en privado, sí se conocen algunos pasajes sobre su vida sentimental. El romance más público de Sabine Moussier fue el que sostuvo con Jorge Peralta, quien fue su esposo de 2002 a 2008 y junto al que procreó dos hijos.

También tuvo una relación con Leonardo Demián Bours, un misterioso hombre al que nunca conoció en persona, y que coincidentemente, también fue pareja de Paty Navidad. Asimismo, durante su estancia en “La Casa de los Famosos México 2024", Sabine Moussier confesó que vivió una historia de amor fugaz con Fernando Colunga, aparentemente a finales de los 90, cuando coincidieron en las grabaciones de la telenovelas “Esmeralda”.