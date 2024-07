LCDLFM: Sabine Moussier confesó entre lágrimas que padece una grave enfermedad

¡No pudo más! Sabine Moussier se destapó ante Shanik Berman y Karime Pindter en La casa de los famosos México

Como recordarás, Sabine Moussier encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se sintiera mal en el primer día de la competencia . El tenso momento, por cierto, desató uno de los chistes más comentados en redes luego de que Shanik Berman se animara a darle un diagnóstico aprendido, según sus propias palabras, de la serie Dr. House.

Sin embargo, el “diagnóstico” de Shanik Berman fue erróneo: a Sabine Moussier no le hacía falta Zinc y Magnesio como la periodista dijo y, entre lágrimas, la actriz reveló que tiene una terrible enfermedad, por lo que teme que no podrá rendir al 100 en La casa de los famosos México , ¿su salida es inminente?

TE PUEDE INTERESAR:

ASÍ REVELÓ SABINE MOUSSIER SU ENFERMEDAD

Fue en una charla con Shanik Berman y Karime Pindter que Sabine Moussier reveló un drama en su vida personal que no había dado a conocer: la actriz padece una grave enfermedad autoinmune.

“Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal”

Con una voz quebrada por el llanto, Sabine Moussier reconoció que enfermarse en su primer día de encierro la puso bastante triste y la hizo reflexionar de manera muy intensa sobre su futuro.

“Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal, pero me sube y me baja y yo creo que esto como que me fue llevando a lo otro, a destaparla”, detalló la intérprete.