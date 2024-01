Rocío Sánchez Azuara se lanza contra el ‘Capi’ Pérez y lanza un comentario lapidario: ‘Irreverente’

¡Rocío Sánchez Azuara aceptó que no soporta al “Capi” Pérez! La conductora reveló, de manera franca, que le desagrada el conductor debido a su actitud irreverente.

Fue durante una entrevista para Anette Cuburu en su programa de YouTube Anetteando que la popular presentadora de talk shows arremetió contra el “Capi” Pérez al aceptar que le caía mal y que incluso estaba dispuesto a confrontarlo por su singular sentido del humor.

El “Capi” Pérez se ha ganado el corazón de muchas personas por sus extravagantes parodias de personas famosas y videos virales; sin embargo, el ácido humor del conductor y comediante no es del agrado de todos, y entre sus detractores está Rocío Sánchez Azuara, quien no dudó en aceptar que su colega “le cae mal”.

¿QUÉ DIJO ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA DEL “CAPI” PÉREZ?

Durante la charla con Anette Cuburu , Rocío Sánchez Azuara no dudó en tachar al “Capi” Pérez de irreverente, además de aceptar que le cae mal por una poderosa razón:

“Me parece irreverente, me cae muy mal, me cae súper mal y se lo digo en su cara, además”

“Me cae de la fregada, me parece irreverente, me cae muy mal, me cae súper mal y se lo digo en su cara, además”, aceptó Rocío luego de que Anette le preguntara sobre este tema.

De igual manera, Rocío aceptó que, en algún momento el “Capi” le había faltado al respeto, algo que no le perdonará nunca: “Me faltó al respeto en un momento” y “se metió donde no debía”, detalló la conductora, aunque no brindó más detalles sobre ello.

LA PARODIA DEL “CAPI” PÉREZ QUE NO LE GUSTÓ A ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA

Aunque Rocío Sánchez no habló más sobre ese tema, en redes sociales internautas recordaron una reciente participación del “Capi” Pérez donde habló al respecto en el podcast de la Burrita Burrona, donde relató que una parodia había hecho enojar a la conductora: