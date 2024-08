Ricardo Peralta sufre un nuevo desplante: su diseñador de moda se arrepiente de vestirlo

El influencer Ricardo Peralta sigue acumulando controversias y perdiendo apoyo tras sus declaraciones en La Casa de los Famosos México. En su reciente enfrentamiento con Arath de la Torre, Peralta acusó al actor de homofobia, lo que ha generado una fuerte reacción en su contra. Sin embargo, esta vez, el repudio llegó de una fuente inesperada: su propio diseñador de moda, quien ahora lamenta haber colaborado con él.

Durante una gala del reality show, Peralta aprovechó su momento para señalar a Arath de la Torre, acusándolo de comentarios homofóbicos. “Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario desatinado. Me dijiste: ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así'. Y hoy quiero explicarte sobre la expresión de género, que está vinculada a la orientación homosexual y a la identidad de género. Mi identidad es fluida, no binaria, y mi expresión de género refleja cómo hablo, cómo me visto y me comporto”, expresó Peralta.

El influencer tachó de homofóbico a Arath de la Torre en su posicionamiento del domingo pasado. Youtube Lacasadelosfamososmx

En respuesta, Arath negó las acusaciones y defendió su postura. “Creo que estás confundiendo las cosas. No tengo ningún problema con nadie. Tengo un hermano homosexual a quien admiro y respeto. Siempre he dicho que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Pero no intentes voltear la situación para ganar apoyo, eso no se vale”, declaró De la Torre.

La situación rápidamente escaló en redes sociales, con miles de seguidores de Peralta dejando de apoyarlo tras el incidente. Ante esta ola de críticas, la agencia que maneja su cuenta de Instagram optó por desactivarla temporalmente debido a la pérdida masiva de seguidores y los comentarios negativos.

El influencer le costó muy caro su posicionamiento y perdió en solo unas horas, más de 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Youtube Lacasadelosfamososmx

Uno de los impactos más notables fue la reacción de Juan Oyer, el diseñador responsable de la ropa que Peralta ha estado luciendo en el show. Oyer expresó públicamente su descontento y se deslindó de las acciones del influencer. “Si hubiera sabido todo lo que pasaría, jamás hubiera prestado mis piezas de Proteo para el team Tierra. Quería que mi trabajo fuera visto por millones, pero no así", comentó el diseñador en Instagram.

En otra publicación, Oyer aclaró que el team Tierra “no representa los ideales ni la visión de mi trabajo”. Además, compartió que ha estado recibiendo amenazas y comentarios de odio por ser quien vistió a Ricardo Peralta. “No es nuestra culpa cómo ha evolucionado su personaje en el reality. Es absurdo que nos insulten por eso”, concluyó.