LCDLFM: famoso modelo, que se vinculó sentimentalmente a Wendy Guevara, quiere tomar acciones contra Ricardo Peralta

El paso de Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México no ha pasado inadvertida para el público, aunque contrario a lo que piensa el influencer, no ha sido por las mejores razones. Esto ya que además de que ha sido criticado fuertemente por su comportamiento dentro del reality, recientemente recibió una inquietante advertencia de un modelo que lo acusó de difamarlo.

Quién es David Ortega, el modelo que se lanzó contra Ricardo Peralta por sus dichos en LCDLFM

David Ortega es un modelo y presentador mexicano, cuya carrera inició formalmente en 2017, año en el que ganó Mister Universo Latinoamérica, competencia que conquistó con su presencia en el escenario y atractivo físico. Después de este triunfo, adquirió también gran popularidad gracias a que participó en un concurso para encontrar al doble de William Levy.

Ha incursionado también en la actuación y conducción, así como en el mundo empresarial con su propia línea de trajes de baño masculinos, actividades que se suman a la creación de contenido en diversas plataformas de redes sociales, donde cuenta con varios miles de seguidores.

Qué dijo Ricardo Peralta sobre la vida privada de un modelo y por qué se le relaciona Wendy Guevara

David Ortega estalló contra Ricardo Peralta luego de que en una conversación con sus compañeros de LCDLFM, contara que supuestamente él tenía conocimiento de algunas personas de la comunidad LGBT que se dedican a ser escorts. Si bien no dijo nombres directamente, sí dio algunas características de los personajes a los que se refería, por lo que inevitablemente hubo quienes dieron con su identidad, tal como ocurrió con David.

Tras enterarse de estos señalamientos, Ortega se pronunció de forma contundente y lanzó un duro mensaje hacia el concursante. “Ricardo aseguró que soy escort, que presto servicios de acompañamiento. Eso es mentira. Me deja en mal a nivel nacional. No me conoce ni yo a él. No dijo mi nombre, pero sí mis iniciales D y O. Hasta comentó que me hicieron un capítulo en La Rosa de Guadalupe”, comentó notablemente molesto, evidenciando que no está dispuesto a permitir que se le difame así ante tantas personas.

En cuanto a por qué se dijo que David tuvo un romance con Wendy Guevara, sería consecuencia de una serie de imágenes que se filtraron de su último viaje a la playa, donde supuestamente aparecen teniendo una actitud cariñosa. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció sobre el tema y en realidad nunca se comprobó que ellos realmente fueran los protagonistas de esas grabaciones.