Actor de “La Rosa de Guadalupe” estalla contra Ricardo Peralta y prepara demanda: ¿qué pasó?

David Ortega, conocido por su participación en “La Rosa de Guadalupe”, está decidido a tomar acciones legales contra Ricardo Peralta, uno de los actuales participantes de La Casa de los Famosos México, tras unas fuertes declaraciones que Peralta hizo sobre él.

El escándalo surgió cuando Ricardo Peralta insinuó que Ortega, quien también es modelo, habría recibido dinero a cambio de servicios sexuales a través de redes sociales. Durante una intervención en el programa, Peralta, también conocido como “La Loba”, mencionó a personas del medio artístico que supuestamente trabajan como escorts, refiriéndose a alguien cuyas iniciales coinciden con las de David Ortega. Aunque Peralta no mencionó nombres completos, sus palabras dejaron poco a la imaginación: “3 mil como los chavos como Dave (se tapa la boca)... Es amigo de la Wendy. Ese sí está caro, pero ese solo es trato de novios”, comentó Peralta, desatando una ola de especulaciones entre los seguidores del programa.

Al enterarse de las insinuaciones, David Ortega no tardó en negar categóricamente las acusaciones, expresando su indignación por las palabras de Peralta. “Ricardo aseguró que soy escort. Que presto servicios de acompañamiento. Es mentira”, afirmó Ortega, señalando que estas declaraciones afectan gravemente su reputación. Ortega también enfatizó que no conoce a Peralta personalmente: “No dijo mi nombre, pero sí mis iniciales, D y O”, aclaró.

El actor y modelo negó rotundamente las acusaciones de Ricardo Peralta. Instagram davidortega55

Frustrado por las insinuaciones, Ortega ha amenazado con demandar a Peralta por difamación y no descartó un enfrentamiento físico. “Reto a Ricardo Peralta a que presente pruebas, o a alguien que haya pagado por mi compañía o por un servicio. Y le pago los 4 millones de pesos, los cuales no ganará en el reality”, desafió Ortega.

Además, el actor dejó claro que está dispuesto a enfrentarse a Peralta directamente: “Lo voy a encarar. No es justo lo que me hizo. Yo no me meto con nadie, pero pendej* no soy. Pienso en demandarlo por difamación y en romperle la cara”, concluyó Ortega, dejando entrever que este conflicto está lejos de terminar.