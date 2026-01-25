Rezan por cantante de regional mexicano que se debate entre la vida y la muerte

Óscar Alvarado ya lleva una semana hospitalizado por heridas de bala.

El cantante de regional mexicano conocido como El alacrán de Durango comenzó el 2026 con el estreno de un corrido llamado “Pronto regreso”, dedicado a la nostalgia que siente por su familia y dedicado especialmente a su padre.

Óscar estaba en gira de promoción de este tema con presentaciones en vivo y entrevistas cuando fue víctima de una balacera en el bar Monterrey, en Durango capital, que hasta ahora no ha sido esclarecida por las autoridades.

Las primeras versiones señalan que Óscar habría peleado con un sujeto que, después de la riña, regresó al bar con un arma y lo hirió gravemente.

Pero nuevas informaciones dadas a conocer días después por la secretaría de seguridad estatal de Durango, revelaron que en el lugar también estaba un funcionario de primer nivel de esa dependencia.

Los mensajes de Óscar Alvarado

Mientras las investigaciones avanzan (el secretario de seguridad separó de su cargo al funcionario para no obstaculizar a las autoridades), Óscar permanece en el hospital sin que se haya dado a conocer oficialmente alguna mejoría.

Sus seguidores en redes sociales han escrito en su perfil de Instagram y Facebook oraciones y mensajes de apoyo para el cantante.

“Bendiciones Óscar Alvarado, primero Dios todo estará bien, stamos en oración”, “pronta recuperación querido Oscar, tu mami doña Lety te va a ayudar a que te recuperes muy muy pronto. Bendiciones”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus cuentas.

El cantante también acaba de lanzar su marca de tequila y tenía planes para comenzar una gira por varias ciudades del norte de México.