Reviven el día que Daniel Bisogno se despidió de su hija: ‘Me hiciste la persona más feliz del mundo’

Daniel Bisogno se encuentra en terapia intensiva debido a una bacteria que se le alojó en los pulmones; en redes sociales se revivió una entrevista en donde contó cómo se despidió de su hija, Michaela, cuando pensó que iba a morir.

El estado de salud de “El Muñeco” ha mantenido en vilo a fans y a la comunidad artística de México en las últimas horas, sobre todo luego de que se revelara que el conductor de Ventaneando continúa en coma inducido porque su sistema respiratorio aún se encuentra débil.

“Intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave, pero estable”, explicó Ana María Alvarado en Sale el Sol.

EL DÍA QUE DANIEL BISOGNO SE DESPIDIÓ DE SU HIJA PORQUE PENSÓ QUE MORIRÍA

En medio de la avalancha de noticias y rumores que se han desatado sobre la salud de Daniel Bisogno , internautas revivieron una entrevista para Ventaneando en donde el presentador rememoró uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando se despidió de Michaela, su hija, una vez que fue hospitalizado de emergencia.

“Nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, abrazarte. Me hiciste el hombre más feliz del mundo”

El desgarrador mensaje que Bisogno preparó para su hija no tardó en viralizarse debido a que, durante la charla, el conductor aceptó que el momento fue muy doloroso para él, pues temía dejar desamparada a Michaela:

“Yo no podía dejar de pensar que en una de esas a lo mejor no volvía a salir porque uno no tiene la vida comprada. En lo primero que pensé fue en mi Michaela”, se le escucha decir a Daniel en el video.

“Todavía tuve el tiempo de decirle ‘ven, gordita, papito va a entrar al hospital, pero quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo’ ”, expresó, con la voz quebrada y entre lágrimas.

“QUIERO QUE SEAS FELIZ…”

Bisogno también relató que, tras darle un abrazo a su hija, le pidió que nunca lo olvidara y que mantuviera su buen humor:

“Quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como yo”

“Quiero que seas feliz, quiero que siempre te rías, que siempre estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá porque en algún momento que te sientas triste, a lo mejor te vas a reír y vas a decir que tu papá era chistoso”.