Habló el hermano de Daniel Bisogno y reveló cuál es el estado de salud del conductor: ‘Se le dificulta respirar solo’

Daniel Bisogno y su delicado estado de salud siguen manteniendo en alerta al mundo del espectáculo, sobre todo luego de que se revelara una preocupante actualización sobre “ El Muñeco

Fue Pati Chapoy quien confirmó, a inicios de esta semana, que Daniel Bisogno está intubado y en terapia intensiva desde el pasado 15 de febrero debido a una fuerte infección pulmonar:

“Van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque, muy lamentablemente, no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo”, expresó la titular de Ventaneando.

Con el paso de las horas, se tenía la esperanza de que “El Muñeco” ya hubiera superado la fase crítica de su infección pulmonar; sin embargo, al parecer esto no ha sido posible debido a que su sistema respiratorio sigue débil.

¿DANIEL BISOGNO ESTÁ GRAVE? ESTO REVELÓ SU HERMANO

Fue en el programa Sale el Sol que Ana María Alvarado reveló más detalles sobre el padecimiento que mantiene intubado a Daniel Bisogno , esto luego de que lograra hablar con Álex, hermano del comunicador.

“Intentaron despertarlo ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección”

“Yo me acerqué a Marianita Ochoa, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave, pero estable”, señaló.

Todo apunta a que los médicos intentaron comprobar si Daniel Bisogno ya podía respirar por su cuenta y por ello lo despertaron; sin embargo, debieron dormirlo otra vez al ver que sus pulmones continúan delicados.

Daniel Bisogno se mantiene estable luego de que ingresara al hospital el jueves 8 de febrero por un cuadro infeccioso que se complicó.