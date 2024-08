Revelan quién será el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México

Esta semana, el rumbo de “La Casa de los Famosos México” dio un giro inesperado, pues después de que se llevara a cabo la tercera gala de votaciones por habitante, se estableció que todos los habitantes quedarían nominados, de modo que ahora cualquiera de los 13 personajes que se mantienen en el reality podrían ser el próximo expulsado. Esto como consecuencia de haberse puesto de acuerdo antes de ingresar al cuarto con “La Jefa”, algo que está estrictamente prohibido.

A partir de que se hizo oficial este castigo, han tratado de pedirle a sus seguidores que los apoyen, mientras que en redes sociales varios fandoms de los concursantes se organizaron para cuidar la permanencia de su preferido. Lo anterior ha hecho evidente también quiénes son aquellos que no tienen tanto respaldo del exterior y, según las filtraciones que ya están circulando en línea, podrían ser los eliminados.

Filtran quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México

A poco más de dos días de que se lleve a cabo la siguiente gala de eliminación del reality show más polémico del momento, han comenzado a surgir diversas versiones sobre cómo pinta el panorama para los habitantes ahora que todos están nominados. Y es que si de por sí caer en “la placa” y defender un lugar es complicado, las cosas se vuelven aún más pesadas cuando se está frente a todos los concursantes, ya que el respaldo del público se divide.

Para muestra, las filtraciones de cómo van las votaciones hasta este momento, las cuales revelarían quiénes son las celebridades con mayor posibilidad de dejar el programa. Según los datos que se han viralizado, hasta ahora las que menos votos tienen son Mariana Echeverría con 0.6% y Sabine Moussier con 0.5% del total contabilizado, por lo que ellas dos estarían en riesgo de ser expulsadas.

Mariana Echeverría y Sabine Moussier serían las habitantes menos votadas de LCDLFM Capturas de pantalla

Es importante recordar que no se trata de estadísticas oficiales, por lo que no hay manera de predecir qué tan veraces son las mediciones. No obstante, las discusiones en redes sí han dejado ver que ellas son precisamente las menos queridas ahora mismo, por lo que para muchos espectadores es una posibilidad factible.