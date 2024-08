Una médium reveló los verdaderos sentimientos de Cazzu tras la sorpresiva boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar tomó por sorpresa a propios extraños, pues a tan solo dos meses de que hicieron oficial su noviazgo, los intérpretes decidieron casarse en una íntima boda celebrada en Cuernavaca. Este matrimonio causó furor desde el primer momento en que se confirmó la noticia, pues además de que hubo quienes consideraron que era demasiado pronto, inevitablemente el nombre de Cazzu surgió en la conversación.

Esto debido a que para muchos de sus fanáticos, este fue un “golpe bajo” por parte de su expareja, que podía resultarle aún más doloroso con las declaraciones que los artistas mexicanos han hecho sobre el pasado que existe en su historia. Ante este escenario, una famosa pitonisa leyó lo que dice el universo de Cazzu y cómo atravesó el saber que un hombre al que amó la olvidó tan fácilmente.

A Cazzú sí le dolió la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, asegura una médium

Según una inquietante visión, cortesía de Bis La Médium, quien recientemente participó en el programa “Despierta América”, Cazzu sí pasó una temporada muy dura tras separarse de Christian Nodal, argumentando que consideran, la rapera sufrió siempre en silencio y hasta el día de hoy aún guarda ciertos sentimientos.

“Mi respeto y mi admiración hacia ella es muy grande, porque sufrir en silencio es más difícil que cuando lo expresamos, más que cuando estamos emocionados y decimos: ‘ay, soy feliz’”, señaló la experta, quien destacó también la entereza con la que la argentina le hizo frente a este escándalo, priorizando también el bienestar de la pequeña Inti, la hija que tuvo con el sonorense.

Cazzu no se ha pronunciado sobre el amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram

Qué le depara el futuro a Cazzu

No obstante, pese a lo complicado que se ha vislumbrado el panorama para la joven cantante y cómo cambió su vida en cuestión de semanas, la médium explicó que de acuerdo con lo que puede vislumbrar, logrará superar todas estas pruebas.

“Ella va a salir adelante, vamos a ver una Cazzu diferente, totalmente distinta, ya no tan ‘rockera’, más amorosa. Y esa niña llegó a su vida en un momento muy importante, porque Dios no nos da nada que no nos merezcamos; esa niña a ser su compañera y guía para siempre”, sentenció Bris, deseándole a la cantante que siga con esta postura tan clara y no permita que nadie la haga sentir mal.